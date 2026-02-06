Click acá para ir directamente al contenido
Ex Cornershop, TikTok y Uber se suman a Vambe

Vambe suma a 10 ejecutivos de grandes tecnológicas para acelerar su expansión regional y su llegada a Brasil.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 6 de febrero de 2026 a las 13:07 hrs.

