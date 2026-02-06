Ex Cornershop, TikTok y Uber se suman a Vambe
Vambe suma a 10 ejecutivos de grandes tecnológicas para acelerar su expansión regional y su llegada a Brasil.
Esta semana, Vambe -la startup que tiene una plataforma de comercio conversacional impulsada por IA para empresas a través de WhatsApp e Instagram- anunció la incorporación de 10 ejecutivos provenientes de grandes tecnológicas, como parte de una nueva etapa organizacional orientada a sostener su crecimiento, escalar su operación regional y preparar su expansión a nuevos mercados, con foco en Brasil.
El nuevo equipo busca robustecer la estructura directiva de la compañía en un contexto de fuerte expansión, en los últimos 12 meses, Vambe pasó de US$ 1 millón a US$ 6 millones de ingresos anuales, implementó su plataforma en más de 1.800 empresas y aumentó su equipo desde 20 a cerca de 100 colaboradores en la región.
Manuel Ossa, como COO, será quien lidere al nuevo equipo. Ossa es MBA de Harvard y trabajó en BCG. Su vicepresidente será Benjamín Frascaroli. El exStripe Alejandro González será el nuevo head de RevOps y Cristóbal Verdugo, con pasado en Credicorp Capital y Altis, asumirá como chief of staff.
El área de marketing se refuerza con la llegada de Angélica Huertas como vicepresidenta que tiene más de 20 años de trayectoria en Nokia y Telefónica. Junto a ella se integran Carolina Rodríguez, head de Community and Field -con experiencia en Walmart, TikTok y Meta-; y Benjamín Pérez, head de Brand and Communications, con más de 16 años en Mastercard, Accenture y Buk.
En el frente de expansión internacional, se incorpora el ejecutivo brasileño Matheus Toledo como head of Global Growth. Toledo trabajó en Flash, una scale-up de rápido crecimiento en Brasil, y su desafío será preparar el aterrizaje de la startup chilena a ese mercado.
En las áreas de experiencia de clientes, Daniela Vicente Luchsinger asume como head of Customer Support, tras su paso por Cornershop y Uber. En tanto, Pauline Jedinger Riera se incorpora como head of People & Culture.
