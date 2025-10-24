Hijo de Heike Paulmann aterriza en The Fresh Market como pasante
Tras estudiar en el Colegio Alemán de Santiago, su vida universitaria transcurrió en Estados Unidos, donde estudió Business Administration en la University of Colorado Boulder.
Martín García-Huidobro Paulmann es uno de los cuatro hijos de Heike Paulmann. Tras estudiar en el Colegio Alemán de Santiago, su vida universitaria transcurrió en Estados Unidos, donde estudió Business Administration en la University of Colorado Boulder.
Pero este año dio un paso profesional: ingresó a The Fresh Market, la cadena supermercadista que el grupo Censosud -que controla su familia- maneja en Estados Unidos. Si bien en su LinkedIn plasmó que en el verano 2017-2018 trabajó en Cencosud como empleado de temporada en las tiendas, en venta y atención a clientes, ahora llegó a la cadena estadounidense como pasante en el área merchandising. Según personas cercanas a Cencosud, se trata de una práctica profesional.
Con este paso, García-Huidobro Paulmann se transformó en el primer miembro de la tercera generación -los hijos de los tres hermanos Paulmann Koepfer- en desembarcar en alguna compañía que forma parte de Cencosud.
