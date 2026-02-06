La casa de madera hecha por un chileno que compite por el Edificio del Año de ArchDaily
Refugio Calfuco, ubicado en Valdivia y diseñado por el arquitecto Tomás de Iruarrizaga, fue incluido entre los nominados a los Premios Edificio del Año 2026.
Refugio Calfuco, ubicado en Valdivia y diseñado por el arquitecto Tomás de Iruarrizaga, fue incluido entre los nominados a los Premios Edificio del Año 2026 de ArchDaily, revista fundada en Chile en 2008 que hoy es la plataforma digital de arquitectura más visitada del mundo. Este premio se define por la votación abierta de arquitectos, diseñadores y lectores de todo el mundo.
La casa vacacional hecha por el estudio de Iruarrizaga compite en la categoría Pequeña Escala e Instalaciones, logrando posicionarse entre más de 3 mil proyectos presentados a nivel global. El proyecto también fue incluido en la Bienal de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Su construcción se demoró cinco meses y trabajaron en ella solo cinco personas. Tiene 50 m² que fueron construidos íntegramente en madera, siendo elevados sobre apoyos de hormigón para reducir la ocupación del suelo. El costo de construcción fue de $ 100 millones.
Esta nominación coincide con un período de consolidación para el arquitecto chileno, cuyo trabajo reciente tiene como sello utilizar madera tecnificada. El proceso consiste en diseñar la arquitectura con un software que le permite definir con precisión cada pieza estructural antes de construir, para después ensamblarlas en obra.
Este sistema de construcción es utilizado desde hace décadas en Europa y Norteamérica, pero hasta hace pocos años no se había implementado en Chile.
Con la misma técnica fue construida Casa GR, una vivienda diseñada por Tomás de Iruarrizaga y ubicada a orillas del lago Riñihue. A diferencia del refugio, se trata de una casa más grande —de 500 m²— pensada como residencia permanente. El proyecto será incluido en la próxima edición del libro Summer Houses, una publicación internacional que reúne viviendas de alto estándar ubicadas en contextos geográficos complejos de distintas partes del mundo y que es editada por la editorial austriaca Phaidon.
El estudio del arquitecto chileno participa además en el desarrollo de un edificio de oficinas en Montevideo, utilizando la misma técnica de madera tecnificada, pero, en este caso, para contextos urbanos.
