La chilena “viral” que criticó a ICE
Mónica Danús, integrante de la octava temporada del reality norteamericano Love Is Blind, publicó hace dos semanas un video que superó los 6 millones de reproducciones y más de 515 mil likes en redes sociales.
Noticias destacadas
Mónica Danús, integrante de la octava temporada del reality norteamericano Love Is Blind, publicó hace dos semanas un video que superó los 6 millones de reproducciones y más de 515 mil likes en redes sociales. Radicada en Minneapolis, Minnesota, la influencer de 126 mil seguidores anunció su intención de abandonar Estados Unidos tras denunciar un clima de inseguridad gatillado por las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El video de Danús se hizo viral tras dos incidentes fatales en su ciudad: el 7 de enero, agentes de ICE dispararon de muerte a Renée Good, mientras que el 24 del mismo mes la historia se repitió con el fallecimiento del enfermero Alex Pretti. “Mi papá es ciudadano hace 30 años. Ya no se siente seguro ni bienvenido. Si se vuelve a Chile y yo me voy con él”, relató Danús en el registro viral.
Danús está ligada a uno de los activos más rentables de Netflix. El reality Love Is Blind es el programa de streaming no guionizado más visto de la historia según Nielsen. El formato, definido como un “experimento social” donde solteros se comprometen antes de conocerse físicamente, cuenta con nueve temporadas en EEUU y versiones en once territorios, incluyendo Brasil, Reino Unido, México y Argentina.
“Hemos estado luchando aquí en Minnesota por nuestras comunidades y para detener la violencia y el odio, y ayudar a nuestros vecinos que pueden ‘parecer diferentes’ de lo que ‘debería parecer’ un estadounidense. Hemos estado luchando por ellos y por la paz”, remató la chilena.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
MOP y Nuevo Pudahuel ponen fin a conflicto: extienden concesión del aeropuerto por tres años y empresa recibirá mayor porcentaje de ingresos
El acuerdo, que debe pasar por Contraloría para entrar en vigencia, pondría fin al arbitraje iniciado en 2021 por los controladores de la concesionaria en el Ciadi contra el Estado de Chile.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete