La chilena “viral” que criticó a ICE

Mónica Danús, integrante de la octava temporada del reality norteamericano Love Is Blind, publicó hace dos semanas un video que superó los 6 millones de reproducciones y más de 515 mil likes en redes sociales.

Mónica Danús, integrante de la octava temporada del reality norteamericano Love Is Blind, publicó hace dos semanas un video que superó los 6 millones de reproducciones y más de 515 mil likes en redes sociales. Radicada en Minneapolis, Minnesota, la influencer de 126 mil seguidores anunció su intención de abandonar Estados Unidos tras denunciar un clima de inseguridad gatillado por las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El video de Danús se hizo viral tras dos incidentes fatales en su ciudad: el 7 de enero, agentes de ICE dispararon de muerte a Renée Good, mientras que el 24 del mismo mes la historia se repitió con el fallecimiento del enfermero Alex Pretti. “Mi papá es ciudadano hace 30 años. Ya no se siente seguro ni bienvenido. Si se vuelve a Chile y yo me voy con él”, relató Danús en el registro viral.

Danús está ligada a uno de los activos más rentables de Netflix. El reality Love Is Blind es el programa de streaming no guionizado más visto de la historia según Nielsen. El formato, definido como un “experimento social” donde solteros se comprometen antes de conocerse físicamente, cuenta con nueve temporadas en EEUU y versiones en once territorios, incluyendo Brasil, Reino Unido, México y Argentina.

“Hemos estado luchando aquí en Minnesota por nuestras comunidades y para detener la violencia y el odio, y ayudar a nuestros vecinos que pueden ‘parecer diferentes’ de lo que ‘debería parecer’ un estadounidense. Hemos estado luchando por ellos y por la paz”, remató la chilena.