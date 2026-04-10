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La larga colaboración de Elecmetal con la NASA: Ahora participó en el lanzamiento de la misión Artemis II

La empresa chilena, con presencia en distintos países, es proveedora de la NASA desde 2003 y en este último evento se encargó de fabricar las zapatas para las orugas del carro en que se transportó el cohete desde el hangar hacia la plataforma de lanzamiento.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 11 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>La larga colaboración de Elecmetal con la NASA: Ahora participó en el lanzamiento de la misión Artemis II</p>

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