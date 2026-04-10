La larga colaboración de Elecmetal con la NASA: Ahora participó en el lanzamiento de la misión Artemis II

La empresa chilena, con presencia en distintos países, es proveedora de la NASA desde 2003 y en este último evento se encargó de fabricar las zapatas para las orugas del carro en que se transportó el cohete desde el hangar hacia la plataforma de lanzamiento.

A su manera, ME Elecmetal -compañía ligada al Grupo DF- estuvo también involucrada en el programa Artemis II, que mantuvo durante 10 días a cuatro astronautas orbitando la Luna y que regresaron este viernes.

La empresa chilena, con presencia en distintos países, es proveedora de la NASA desde hace años y en este último evento se encargó de fabricar en Estados Unidos -a través de ME Global- las zapatas para las orugas del carro en que se transportó el cohete (que impulsó la nave Orion y sus tripulantes al espacio) desde el hangar hacia la plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, el pasado 1 de abril.

No era una tarea menor. El carro de transporte sostenido por las zapatas fabricadas por ME Elecmetal es el vehículo más pesado del mundo, con un peso total de 8.165 toneladas (incluido el cohete, cuya altura son 90 metros). Dichas zapatas de alto rendimiento están diseñadas para cargas extremas y operación confiable, con alta resistencia a fracturas y desgaste.

Con soluciones de alta ingeniería, ME Elecmetal ha colaborado con la NASA desde 2003, con la fabricación de las mismas piezas que se utilizaron ahora. Así lo hicieron, por ejemplo, en 2005 para el lanzamiento del space shuttle Discovery, nave espacial tripulada que participó en 39 misiones mientras estuvo operativa entre 1984 y 2011.

Ese mismo 2005, en las instalaciones de ME Global en Duluth, Minnesota, Estados Unidos, estuvieron incluso dos astronautas de la NASA: Karen Nybeg y Alan Poindexter, quienes en años posteriores viajarían en misiones a bordo del Discovery.

Desde la empresa comentan que ser proveedores de largo plazo de la NASA representa un certificado de calidad que implica un altísimo nivel de exigencia.