Las otras despedidas de Mario Marcel

Dos emotivas cenas de despedida ofrecieron al exministro de Hacienda, dirigentes gremiales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de la Confederación Gremial Nacional De Ferias Libres Persas y Afines (ASOF).

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 6 de septiembre de 2025 a las 17:00 hrs.

