Las otras despedidas de Mario Marcel

El miércoles 27 de agosto, Marcel se reunió en un céntrico local con dirigentes de la Central: José Manuel Díaz (presidente), Silvia Silva (vicepresidenta de Finanzas y Gestión Administrativa) y David Acuña (vicepresidente de Comunicaciones), quienes le agradecieron su disposición permanente al diálogo y los objetivos alcanzados como el aumento del salario mínimo desde $ 350.000 a $ 539.000.



El economista se emocionó cuando recibió un marco que retrataba dos momentos relevantes: la decisión de que su primera visita fuera a la CUT (donde todos aparecen con mascarillas) y la suscripción del acuerdo de salario mínimo.



En tanto, el jueves 28, Marcel acompañado de la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, participó en una comida organizada por ASOF, pero en la que también estuvieron representantes de Unapyme, Conadecus, y la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, entre otros.



De ASOF, la plana mayor encabezada por Paola Morales, Froilán Flores, Marco San Martin y Héctor Tejada, le agradecieron muy fraternalmente la tramitación y despacho de la ley que establece un nuevo sistema tributario para los comerciantes de las ferias libres, la permanente comunicación y su compromiso con este sector.



Todos le desearon mucho éxito en sus futuros proyectos, y por supuesto, que esperan verlo, más temprano que tarde, nuevamente en la esfera pública.