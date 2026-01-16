Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Los “casi ministros” de Kast que se fueron quedando en el camino

Mientras la atención pública sigue puesta en La Gloria, José Antonio Kast y su círculo más estrecho afinan en Las Condes las últimas entrevistas para cerrar el gabinete, en un proceso marcado varias bajas antes del anuncio oficial.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 18:25 hrs.

José Antonio Kast Kast Ministros Ministerios
<p>Los “casi ministros” de Kast que se fueron quedando en el camino</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

El proyecto de restauración que empuja Abraham Senerman en la Región de Valparaíso
2
Coffee break

La nueva arremetida del SII contra Luis Hermosilla
3
Coffee break

La ONG que la convirtió en activista, el inexistente perro Cholito y otras claves: el vuelco del caso Julia Chuñil
4
Coffee break

Los acercamientos entre Reconsa y la Municipalidad de Concón para poner fin al litigio que los enfrenta por daño ambiental
5
Personaje

Sebastián Edwards y captura de Nicolás Maduro: “Cada vez que uno piensa que (Boric) ha madurado, dice algo que es incorrecto y que da vergüenza ajena”
6
Coffee break

Los “casi ministros” de Kast que se fueron quedando en el camino
7
Coffee break

Andrés Ergas: La sorpresiva carta que Kast evalúa para embajador en EEUU
8
Personaje

El desconocido chileno que se asoció con la familia Cisneros para apostar por Venezuela

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete