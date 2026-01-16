Los “casi ministros” de Kast que se fueron quedando en el camino

Mientras la atención pública sigue puesta en La Gloria, José Antonio Kast y su círculo más estrecho afinan en Las Condes las últimas entrevistas para cerrar el gabinete, en un proceso marcado varias bajas antes del anuncio oficial.

Mientras las cámaras se concentran en La Gloria -el centro de operaciones oficial del equipo de José Antonio Kast-, el verdadero diseño del próximo Gobierno se está terminando de pulir en otro lugar. En una locación reservada en la comuna de Las Condes, el Presidente electo y su equipo más estrecho han montado un búnker para concretar entrevistas de alto nivel. El objetivo es despistar a la prensa y evitar filtraciones en una etapa donde cualquier nombre expuesto antes de tiempo corre el riesgo de quemarse.

A sólo días de la presentación oficial del gabinete, la reserva es total. Aunque Kast ya tiene piezas fijas -como Jorge Quiroz en Hacienda, Martín Arrau en el MOP, Claudio Alvarado en Interior y Mara Sedini en Segegob-, el camino para completar el resto del tablero ha dejado bajas significativas en el camino.

El primero fue el economista José Luis Daza, para quien, según reveló a mediados de diciembre el ministro argentino Luis Caputo, la posibilidad de que se viniera a Chile era real. “Yo le dije: ‘Mirá, hacé lo que el desafío te provoque y lo que más quieras’”, contó Caputo. Kast, dos días después de la segunda vuelta, incluso viajó a reunirse con él en Buenos Aires. Pero a principios de este mes se supo que Daza había desechado la oferta que, según trascendió, consistía en asumir como triministro de Economía, Energía y Minería.

En Seguridad, quizás el ministerio más importante para el gobierno de emergencia que se propone Kast, también habría recibido una negativa de una de sus opciones más fuertes: Rodolfo Carter. Esta semana, tras reunirse largo rato con el mandatario, el futuro senador decidió restarse de participar en el gabinete aludiendo a las atribuciones del cargo y a su labor en el Parlamento.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Otro posible ministro que se quedó en el camino es el periodista Guillermo Turner, quien se perfilaba como titular de Defensa. Su designación parecía prácticamente cerrada, pero Kast habría decidido echar pie atrás para buscar mayores equilibrios en su equipo, tras la presión de los partidos que lo apoyan. Además, le habría jugado en contra una sanción de la Comisión del Mercado Financiero en contra de su cuñado.

Quien también rechazó el llamado a formar parte del futuro Gobierno fue el psicólogo Alejandro Weber. Existieron propuestas concretas para que comandara el Ministerio del Trabajo y también fue sondeado como ministro de Economía, pero él no aceptó la cartera por motivos familiares. También estuvo cerca de asumir Francisca Crovetto, campeona olímpica, quien fue sondeada para encabezar el Ministerio del Deporte. La deportista explicó que priorizaría su carrera, su vida personal y su rol fuera de la política, descartando así su ingreso al gabinete.

Hubo otras figuras que también se pensaron en su momento pero que finalmente fueron descartadas, entre ellas, el excandidato presidencial Johannes Kaiser, a quien, según admitió, no le plantearon la opción de ser ministro, y Bernardo Fontaine, quien no habría querido asumir ningún cargo, aunque algunos dicen que su opción todavía no está totalmente cerrada.