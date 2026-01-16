Click acá para ir directamente al contenido
Los dos chilenos galardonados en el informe de innovación social del Foro Económico Mundial

Los chilenos Ana María Raad Briz y Orlando Rojas fueron reconocidos por el Foro Económico Mundial en su informe anual sobre innovación social, elaborado junto a la Schwab Foundation, que distingue a líderes por su impacto social y público.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 17:59 hrs.

Foro Económico Mundial Chile
