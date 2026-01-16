Los dos chilenos galardonados en el informe de innovación social del Foro Económico Mundial

Los chilenos Ana María Raad Briz y Orlando Rojas fueron reconocidos por el Foro Económico Mundial en su informe anual sobre innovación social, elaborado junto a la Schwab Foundation, que distingue a líderes por su impacto social y público.

Los chilenos Ana María Raad Briz y Orlando Rojas fueron reconocidos en el informe del Foro Económico Mundial por impulsar la innovación social. El informe Construido para durar: Innovación social en transición, realizado por el Foro Económico Mundial, es un reporte anual que analiza el estado actual de la innovación social en el mundo. En él se presentan los ganadores de los premios de la Schwab Foundation, que galardona a “líderes cuyos enfoques demuestran que la sostenibilidad financiera y que el progreso social y ambiental sistémico pueden reforzarse mutuamente”.

Raad es fundadora de Fundación Reimagina, una organización sin fines de lucro con sede en Chile dedicándose a la innovación educativa. Según el informe, a través de la fundación ella “trabaja con docentes, instituciones públicas y comunidades en la co-creación de modelos de aprendizaje que promueven la inclusión, la colaboración y la creatividad”. Por ello fue premiada en la categoría de Emprendedores sociales que se le otorga a “fundadores de una organización con fines de lucro, híbrida o sin fines de lucro, cuya misión explícita sea resolver un problema social o ambiental en beneficio de la sociedad”.

Orlando Rojas es el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno que depende del Ministerio de Hacienda, una unidad estatal encargada de impulsar la innovación pública. Desde su liderazgo, el LabGob desarrolló el Índice de Innovación Pública, la Red de Innovadores Públicos y la Escuela de Innovación Pública, que ha capacitado a más de 45 mil funcionarios y fortalecido procesos de innovación en 70 instituciones públicas.

Rojas resultó ganador de la categoría Innovadores Sociales del Sector Público, que se le entrega a “líderes gubernamentales o dirigentes de organizaciones internacionales que aprovechan el poder de la innovación social para generar bienes públicos mediante políticas públicas y herramientas regulatorias adecuadas”.