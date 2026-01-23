Los otros banqueros que aterrizan en el control de Primus
TC Latin America Partners nació en 2012 bajo el nombre de Terranum Capital, como un brazo de inversión del Grupo Santo Domingo, una de las familias más ricas de Colombia y de Latinoamérica, con negocios en industria, transporte, medios de comunicación, entretenimiento, comercio y energías renovables.
Noticias destacadas
Este miércoles, mediante un hecho esencial enviado a la CMF, Primus Capital informó que el joint venture Greenbridge Capital adquirirá el 90% de la compañía. La operación, que marca la salida de Raimundo Valenzuela, dejará el control en manos de una alianza entre la administradora local Toesca y TC Latin America Partners, una firma basada en Nueva York con un historial ligado a las mayores fortunas de Latinoamérica.
TC Latin America Partners nació en 2012 bajo el nombre de Terranum Capital, como un brazo de inversión del Grupo Santo Domingo, una de las familias más ricas de Colombia y de Latinoamérica, con negocios en industria, transporte, medios de comunicación, entretenimiento, comercio y energías renovables.
Con el tiempo, la gestora se independizó, se registró ante la SEC en Estados Unidos y se transformó en una plataforma que ha levantado activos por unos US$ 1.000 millones desde sus oficinas en Manhattan, San Juan, Ciudad de México, Bogotá y Lima.
El núcleo de la firma son sus dos socios fundadores, Gregorio Schneider y Daniel Grunberg. Ambos forjaron su trayectoria en Och-Ziff Capital Management (hoy Sculptor), entonces uno de los hedge funds más influyentes del mundo.
Desde su independencia, Schneider y Grunberg han desplegado capital en la región, abarcando los sectores inmobiliario, industrial, salud y financiero.
En este último, la alianza estratégica con Toesca ha sido el motor de su expansión. En 2019, ambas firmas fundaron el joint venture Greenbridge Capital para canalizar recursos hacia el crédito privado en América Latina. Ese mismo año estructuraron su primera plataforma de financiamiento residencial en Colombia y en 2023, profundizaron su apuesta al crear una plataforma regional de factoring junto al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior basado en Panamá.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Alcalde de Vicuña respalda planes de dueño de Rosa Agustina para multimillonario proyecto inmobiliario en la comuna: “Lo esperamos con los brazos abiertos”
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Gestora Stadio Capital aterriza en Chile con estrategia de deuda privada para industria deportiva
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete