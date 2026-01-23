Los otros banqueros que aterrizan en el control de Primus

TC Latin America Partners nació en 2012 bajo el nombre de Terranum Capital, como un brazo de inversión del Grupo Santo Domingo, una de las familias más ricas de Colombia y de Latinoamérica, con negocios en industria, transporte, medios de comunicación, entretenimiento, comercio y energías renovables.

Este miércoles, mediante un hecho esencial enviado a la CMF, Primus Capital informó que el joint venture Greenbridge Capital adquirirá el 90% de la compañía. La operación, que marca la salida de Raimundo Valenzuela, dejará el control en manos de una alianza entre la administradora local Toesca y TC Latin America Partners, una firma basada en Nueva York con un historial ligado a las mayores fortunas de Latinoamérica.

TC Latin America Partners nació en 2012 bajo el nombre de Terranum Capital, como un brazo de inversión del Grupo Santo Domingo, una de las familias más ricas de Colombia y de Latinoamérica, con negocios en industria, transporte, medios de comunicación, entretenimiento, comercio y energías renovables.

Con el tiempo, la gestora se independizó, se registró ante la SEC en Estados Unidos y se transformó en una plataforma que ha levantado activos por unos US$ 1.000 millones desde sus oficinas en Manhattan, San Juan, Ciudad de México, Bogotá y Lima.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El núcleo de la firma son sus dos socios fundadores, Gregorio Schneider y Daniel Grunberg. Ambos forjaron su trayectoria en Och-Ziff Capital Management (hoy Sculptor), entonces uno de los hedge funds más influyentes del mundo.

Desde su independencia, Schneider y Grunberg han desplegado capital en la región, abarcando los sectores inmobiliario, industrial, salud y financiero.

En este último, la alianza estratégica con Toesca ha sido el motor de su expansión. En 2019, ambas firmas fundaron el joint venture Greenbridge Capital para canalizar recursos hacia el crédito privado en América Latina. Ese mismo año estructuraron su primera plataforma de financiamiento residencial en Colombia y en 2023, profundizaron su apuesta al crear una plataforma regional de factoring junto al Banco Latinoamericano de Comercio Exterior basado en Panamá.