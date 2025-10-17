Los últimos deals mineros en Chile, en pleno rally del cobre y el oro

Mientras el cobre y el oro marcan máximos históricos, en la “cancha chica” de exploración minera en Chile se están llevando a cabo distintos deals, hasta ahora desconocidos.

A finales de septiembre la canadiense Wealth Minerals firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% indirecto del proyecto Andacollo Oro, en Coquimbo. La transacción -sujeta a aprobaciones- se hará vía compra de una sociedad chilena y viene acompañada de un aumento de capital para financiar la operación y trabajos iniciales. Para Wealth, que venía enfocada en litio -también en suelo nacional-, es una apuesta de diversificación hacia oro en un momento de mercado favorable. Hasta el cierre de esta edición, este mineral tocaba los US$ 4.200 la onza.

En paralelo, Fuerte Metals Corporation (anteriormente conocida como Atacama Copper) acordó vender el proyecto El Cofre a Chilean Cobalt Corp. En concreto, la firma -de capitales extranjeros- traspasará el 100% de las concesiones a una filial de la compradora a cambio de 4,5 millones de acciones (valor de referencia: US$ 1,89 millones), con cierre esperado hacia el 11 de noviembre. Con esta transacción, Fuerte Metals concentrará sus esfuerzos en Placeton/Caballo Muerto, su proyecto de cobre ubicado entre Relincho y El Morro/La Fortuna.