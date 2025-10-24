Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Marca suiza ON gana batalla marcaria para operar en Chile

El proceso, liderado en Chile por el estudio Sargent & Krahn, se extendió por varios meses.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 15:45 hrs.

<p>Marca suiza ON gana batalla marcaria para operar en Chile</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Hijo de Heike Paulmann aterriza en The Fresh Market como pasante
2
Coffee break

Otra polémica en Zapallar... por proyecto inmobiliario
3
Coffee break

Se vende el Fiordo Quintupeu ¿La última pieza del Parque Pumalín?
4
Coffee break

Como KLog se convirtió en la primera startup chilena en reservar su ticker en la bolsa de Nueva York
5
Cómo cuido mis lucas

El regreso del portafolio de inversiones 25/25/25/25
6
Coffee break

Rembre, empresa de economía circular, gana importante premio internacional Zero Waste
7
Por dentro

Las normas y el partidor que definió Paulmann
8
Coffee break

Marca suiza ON gana batalla marcaria para operar en Chile

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete