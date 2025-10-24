Marca suiza ON gana batalla marcaria para operar en Chile

El proceso, liderado en Chile por el estudio Sargent & Krahn, se extendió por varios meses.

La marca deportiva suiza ON podrá finalmente utilizar su nombre en Chile. El Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI) resolvió a favor de la compañía tras una disputa por el registro de la marca, que había sido objetada por la existencia de una denominación similar (“ON!”). Con esta decisión, la empresa queda habilitada para comercializar oficialmente sus productos en el país.

El proceso, liderado en Chile por el estudio Sargent & Krahn, se extendió por varios meses. La resolución despeja el camino para que ON incorpore al país dentro de su red de más de 60 mercados, donde ofrece calzado y ropa técnica, desarrollada para amortiguación y rendimiento deportivo.

La llegada de ON ocurre en un contexto de crecimiento del segmento de equipamiento deportivo de gama alta en Chile, impulsado por una mayor demanda de corredores y aficionados al outdoor.