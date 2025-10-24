Otra polémica en Zapallar... por proyecto inmobiliario

En Zapallar vuelve a surgir una polémica urbanística. La Junta de Vecinos Pacífico Zapallar y un grupo de residentes presentaron el 1 de septiembre una solicitud de invalidación del permiso de edificación otorgado por la Dirección de Obras Municipales (DOM), que autoriza la construcción de un conjunto de 10 viviendas, diseñadas por la arquitecta Nöelle Echenique. El proyecto se emplazaría cercano al edificio de la Municipalidad, en la calle 18 de Septiembre.

Según el escrito, el permiso -cuyo titular es Inmobiliaria El Belloto SpA- infringe la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el Plan Regulador Comunal. Entre las observaciones figuran un déficit de estacionamientos -se aprobaron 24, cuando la normativa exige al menos 41-, la ubicación del proyecto frente a una calle que no cumple con las condiciones para ser considerada vía local, la falta de acceso para vehículos de emergencia y un exceso en el coeficiente de constructibilidad, entre otros puntos.

Pese a ello, acusan los vecinos, la DOM no ha dado curso a la solicitud, lo que, sostienen, incumple la Ley 19.880, que faculta y obliga a invalidar actos contrarios a derecho dentro de los dos años siguientes a su dictación. El abogado de los vecinos de Zapallar que presentaron la solicitud de invalidación, Andrés Ibarra, dice a DF MAS que desde que interpusieron el recurso, el municipio no la ha sometido a tramitación, y por eso oficiaron a la Contraloría. Por lo tanto, el proyecto sigue vigente.

Este no es el primer conflicto de este tipo en la comuna: el anteproyecto de un supermercado Unimarc ya había generado debate entre residentes y autoridades sobre la escala y los límites del desarrollo urbano en la zona.