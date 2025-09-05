Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

Tras despido de CEO de Nestlé por romance... ¿Cómo regulan las grandes empresas chilenas estas relaciones?

Desde la Dirección del Trabajo explican a DF MAS que hoy “las relaciones entre personas de una misma empresa no están prohibidas legalmente ni están consideradas de forma directa como causal de despido”. Sin embargo, aclaran que el tema sí puede regularse -a modo de prevención- mediante reglamentos internos de empresas.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Sábado 6 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

<p>Tras despido de CEO de Nestlé por romance... ¿Cómo regulan las grandes empresas chilenas estas relaciones?</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

El plan de los Paulmann para The Fresh Market
2
Coffee break

Movimiento de piezas de los Luksic en Reino Unido
3
Personaje

Sebastián de Peña sobre su padre Fernando de Peña: “Tengo la suerte de poder decir que la próxima etapa laboral de él la vamos a construir juntos”
4
Personaje

Enrique Barros: “El Partido Republicano tiene un liderazgo muy fuerte y contenidos muy pobres”
5
Coffee break

Cómo se vivió en Canal 13 el caso “Patito verde”
6
Coffee break

ALTO corta con Walgreens y activa despidos, pero refuerza su expansión en EEUU
7
Coffee break

Fondo inmobiliario de Nicolás Ibáñez Jr. compra dos marinas en EEUU
8
Personaje

Elizabeth Kassis: “Palestina no necesita beneficencia, Necesita fuentes de trabajo”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete