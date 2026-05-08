Cómo contraatacó Hezbolá

El grupo militante libanés quedó muy debilitado tras la guerra de 2024 con Israel, pero el último conflicto ha demostrado que no es una fuerza agotada.

A finales de 2024, el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió a los residentes del norte de Israel que Hezbolá había sido “aplastado” en su última guerra con Israel.

Pero, un año y medio después, las fuerzas israelíes se encuentran de nuevo enzarzadas en un conflicto con el grupo militante libanés al otro lado de la frontera. A pesar del nuevo alto el fuego impuesto por Estados Unidos el mes pasado, ambas partes intercambian disparos a diario, lo que está causando graves daños a las comunidades del sur del Líbano y afectando a la vida cotidiana en el norte de Israel.

Los combates -que se reavivaron cuando Hezbolá comenzó a disparar en marzo en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán- se han convertido en una guerra de guerrillas de desgaste, que se desarrolla en gran parte en una “zona de seguridad” declarada por las Fuerzas de Defensa de Israel en el sur del Líbano, de la que han huido la mayoría de los civiles.

Hezbolá y Beirut han soportado la mayor parte del peso de esta guerra: más de 2.700 personas han perdido la vida en el Líbano y se han destruido decenas de pueblos, mientras que las tropas israelíes controlan actualmente alrededor del 5 % del país. Pero el conflicto no ha estado exento de costes para Israel.

Hezbolá ha demostrado su destreza a la hora de atacar a los soldados de las FDI en la “zona de seguridad”, cada vez más mediante drones explosivos, incluidos drones con visión en primera persona inspirados en los utilizados en Ucrania, y ha mantenido un fuego esporádico de cohetes contra Israel. Tres civiles israelíes y 17 soldados han perdido la vida y decenas de soldados más han resultado heridos.

Los oficiales militares israelíes incluso admitieron que las persistentes capacidades militares del grupo militante chií desafiaban sus previsiones iniciales.

“Hay una discrepancia entre cómo terminamos (la guerra de 2024)... lo que entendíamos y pensábamos, y el hecho de que, de repente, nos encontremos de nuevo con Hezbolá”, afirmó Rafi Milo, el general al mando del comando norte de las FDI, en una conversación filtrada el mes pasado con residentes de su zona de responsabilidad.

Milo admitió que los ataques a distancia, incluidos cohetes, misiles y drones, contra pueblos y aldeas del norte de Israel seguían siendo motivo de preocupación, pero insistió en que dichos ataques “no eran en cantidades muy, muy grandes, sin duda en comparación con antes de la guerra (de 2024)”.

Antes del último conflicto, Hezbolá había permanecido en silencio durante más de un año tras la entrada en vigor, a finales de 2024, de un alto el fuego negociado por Estados Unidos, a pesar de los ataques israelíes casi diarios en todo el Líbano que mataron a muchos de sus operativos y de la presencia de puestos militares israelíes en el sur del país.

Pero el grupo militante aprovechó el periodo de 15 meses de tregua para reconstruirse y reorganizarse, según tres personas familiarizadas con las operaciones del grupo y funcionarios de seguridad e inteligencia libaneses y regionales.

Hezbolá sabía que una nueva confrontación era inevitable y que “cuanto más esperáramos, mejor sería el resultado”, afirmó una de las personas familiarizadas con sus operaciones. Según estas fuentes, se abandonaron las comunicaciones electrónicas en favor de mensajeros humanos debido a la infiltración de los servicios de inteligencia israelíes.

Se crearon nuevas e impredecibles rutas de contrabando de armas, y algunas incluso traían armamento desde el interior de una Siria posrevolucionaria aparentemente hostil. Los complejos sistemas de mando militar también se volvieron a delegar en estructuras de células militantes atomizadas.

“Hezbolá volvió a ser lo que solía ser: una fuerza guerrillera que intenta atacar cuando puede, utilizando tácticas de golpear y huir. Está intentando recuperar sus antiguas capacidades”, afirmó un oficial militar israelí.

Los asesores militares iraníes -que siempre habían desempeñado un papel entre bastidores- adquirieron mayor protagonismo dentro del movimiento tras la guerra de 2024 con Israel, según personas familiarizadas con el asunto y funcionarios de inteligencia israelíes.

Con los cuadros de Hezbolá diezmados, el “vacío estructural”, como lo denominó una de las personas, fue llenado por oficiales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica hasta que Hezbolá pudo finalmente sustituirlos por sus propios hombres.

Según un funcionario de seguridad israelí, en “los últimos dos años Irán reforzó su control sobre Hezbolá”, principalmente en el arsenal de cohetes y misiles del grupo.

Al mismo tiempo, la eficacia de los rudimentarios drones con visión en primera persona (FPV) en los campos de batalla de Ucrania llamó la atención de Hezbolá. El grupo libanés aumentó su producción nacional el año pasado, fabricando miles de estos dispositivos, con vistas a un nuevo conflicto con Israel, según afirmaron dos personas familiarizadas con la situación, entre ellas un responsable de Hezbolá.

Teniendo en cuenta esos acontecimientos y el hecho de que Israel subestimara su capacidad restante, “Hezbolá se encontraba en una posición privilegiada para protagonizar su regreso”, afirmó una de las personas.

En las últimas semanas, los soldados de las FDI que operan en la “zona de seguridad” han sido objeto de ataques regulares por parte de drones explosivos de Hezbolá, en particular aquellos controlados mediante cables de fibra óptica que pueden eludir el bloqueo electrónico israelí.

En el último mes, los vídeos de ataques en primera persona se han convertido en un elemento habitual de la producción de Hezbolá en las redes sociales. El canal oficial del grupo en Telegram, una plataforma de mensajería, publicó más de 50 vídeos de ataques FPV durante la primera semana de mayo, aproximadamente tres veces más que a principios de abril.

Acompañados de música dramática, los vídeos, a menudo repetidos, suelen mostrar drones acercándose a vehículos o soldados israelíes.

Las publicaciones, sin embargo, sugieren que las capacidades siguen siendo relativamente básicas en comparación con las fuerzas que combaten en Ucrania. Los vídeos de Hezbolá suelen mostrar aproximaciones directas de un único dron de asalto a vehículos a menudo estacionarios y no tripulados.

A pesar de todo, el grupo libanés sigue siendo una fuerza debilitada tras las graves pérdidas que sufrió en la guerra de 2024 contra Israel.

El audaz ataque, apodado “Operación Grim Beeper”, en el que se detonaron a distancia buscapersonas y otros dispositivos electrónicos, causó la muerte o dejó mutilados a cientos de miembros.

El venerado líder del grupo, Hassan Nasrallah, y otros altos mandos fueron asesinados, y la mayor parte del vasto arsenal de misiles del grupo quedó destruido. Según estimaciones de los servicios de inteligencia israelíes, solo el 10 % del arsenal de 150 000 proyectiles que Hezbolá poseía antes de 2024 permanece intacto, y solo un número insignificante de los misiles de mayor alcance y guiados con precisión, que son los más peligrosos.

Cada día caen unos 100 cohetes sobre ciudades israelíes, pero esa cifra sigue estando muy por debajo de los 1.500 que, según estimaciones de simulacros de guerra israelíes de 2022, el grupo podría lanzar a diario.

Entre los objetivos específicos de Israel se encuentra la fuerza de comando Radwan de Hezbolá, encargada de las operaciones transfronterizas hacia Israel y de la defensa del sur del Líbano.

Cientos de combatientes fueron desplazados hacia el sur al inicio de los combates actuales y han intentado enfrentarse a las fuerzas israelíes, según personas familiarizadas con las operaciones de Hezbolá y oficiales militares israelíes. Pero muchos miembros de la fuerza de élite, que en 2023 contaba con un total de 3.000 comandos, han sido ahora empujados hacia el norte del río Litani, según afirmaron funcionarios israelíes.

Las operaciones terrestres de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han tenido como objetivo localizar y destruir los recursos militares y los alijos de Hezbolá, al tiempo que arrasan pueblos libaneses enteros: los ataques aéreos israelíes siguen azotando la zona, sin alejarse apenas hacia el norte, hacia Beirut o el valle de la Bekaa.

El miércoles, un ataque aéreo israelí en Beirut intentó acabar con la vida del nuevo jefe de la fuerza Radwan, el primer ataque de este tipo contra la capital libanesa en casi un mes.

A principios de abril, dos personas familiarizadas con las operaciones del grupo afirmaron que más de 1.000 combatientes de Hezbolá habían muerto en los combates. Las cifras del ejército israelí estiman que el número supera los 2.000.

Israel ha “reducido” los combates, en palabras de Donald Trump, a petición del presidente estadounidense. Pero los resultados han enfurecido a los residentes del norte de Israel, a quienes se les prometió una victoria decisiva. También crece la preocupación entre los analistas militares israelíes ante un inminente atolladero.

Incluso Netanyahu ha tenido que reconocer públicamente que el objetivo más amplio de derrotar a Hezbolá, por no hablar de desarmar al grupo, aún no se ha logrado -y llevará tiempo-.

“No me hago ilusiones de que esto vaya a ser fácil, ni creo -y lo digo con toda sinceridad-que el trabajo esté hecho”, declaró el veterano primer ministro al alto mando de las FDI la semana pasada.

Las limitaciones impuestas por Trump -consideradas parte de sus negociaciones más amplias con Irán- han frustrado a los planificadores militares israelíes, que habían visto la decisión de Hezbolá de entrar en el conflicto regional como una oportunidad para lanzar una ofensiva que llevaban mucho tiempo planeando.

Algunos políticos israelíes de alto rango fueron más allá después de que el grupo comenzara a lanzar cohetes el 2 de marzo, prometiendo que se acabaría “de una vez por todas” con el enemigo histórico del país situado al norte.

Los analistas israelíes señalan que, al igual que en otras guerras que el país ha librado en los últimos años, como en Gaza e Irán, los logros militares de las FDI no se han traducido en victorias estratégicas más amplias ni en acuerdos diplomáticos duraderos.

“Desde el punto de vista operativo (contra Hezbolá), los éxitos no están nada mal”, afirmó Assaf Orion, un brigadier israelí retirado que ahora trabaja en el centro de estudios Washington Institute. Destacó la destrucción del arsenal de misiles del grupo y la incapacidad de sus operativos para detener las incursiones terrestres de las FDI en el sur del Líbano. Sin embargo, señaló que Hezbolá aún podría atacar pueblos y aldeas del norte de Israel, mientras que el grupo sigue siendo lo suficientemente fuerte como para disuadir al Gobierno libanés de intentar desarmarlo por la fuerza.

Para Israel, optar por un modelo de “zona de seguridad” en el Líbano, dijo, “promete una fricción continua y no detiene los ataques contra nuestras comunidades”. Añadió: “Para Israel, el objetivo último de la guerra era que nuestros ciudadanos del norte regresaran a casa a salvo. ¿Están a salvo?”.