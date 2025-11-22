La columna de J.J.Jinks: Los derrotados
Había recursos, había redes y poder, estaba claramente el respaldo del empresariado y todo eso dilapidó por no saber lo que estaban haciendo.
Noticias destacadas
Es cierto que es la hora de los victoriosos, Jara, Kast y el inefable Parisi se llevan todas las luces y pareciera que concentrarse en los derrotados huele a añejo y a inutilidad. Sé todo eso, pero no puedo dejar de pensar en la derrota total de Evelyn Matthei.
Todos los que nos instalamos frente al televisor a ver los recuentos de los votos el domingo pasado nos encontramos con la sorpresa tipo siete de la tarde que en los primeros conteos Evelyn estaba igualada con José Antonio Kast donde cada uno obtenía alrededor del 20% de los votos. Era un golpe a la cátedra. Cierto es que los periodistas se esmeraban en recordarnos que esto era una mera acumulación de votos y que por tanto el resultado final podía variar. Y vaya que varió. Los resultados eran fundamentalmente de mesas de la Región Metropolitana con un sesgo fuerte hacia las comunas más pudientes donde Matthei anduvo bastante bien y en algunos casos fue con holgura la más votada. Cuando fueron entrando el resto de las mesas del país cualquier ilusión de sus partidarios se desvaneció para terminar en un inesperado y humillante quinto lugar.
Esos primeros conteos son una cruel metáfora de la campaña de Matthei. Un comando conformado por una elite política santiaguina que puso un énfasis marcado por la Región Metropolitana, si uno es mal pensado –y quizás vale la pena serlo– puede haber influido que varios de ellos iban de candidatos a diputados por la región y con un mensaje que sólo caló en el barrio alto y en ninguna parte más. En todo el norte grande Matthei sacó entre 6% y 7%, un resultado realmente paupérrimo que solo se explica por el abandono de la zona y sus electores. Juan Sutil lo resumió magníficamente sin querer queriendo, refiriéndose al buen resultado de Matthei en las comunas acomodadas señaló: “esa gente tiene una mirada más profunda, más racional, mucho más integral de lo que significa resolver los problemas”. No más preguntas, señor juez.
En estos días donde Parisi es la nueva vedette de la política chilena nos hemos enterado de que cuenta con una sofisticada –y muy barata– red digital de micro influencers que le permite alcanzar distintas audiencias con los mensajes más diversos. Naturalmente el populismo campea, pero eso es harina de otro costal. ¿Sabían algo de eso en el comando de Matthei? Sospecho con fuerza que ni de cerca. Su eterna e inconducente pelea con los trolls tuiteros fue una alerta temprana que todo andaba mal en este aspecto. La campaña digital fue inexistente y lo único que conocimos fue un triste intento tardío de un trap en Tik Tok. Había recursos, había redes y poder, estaba claramente el respaldo del empresariado y todo eso dilapidó por no saber lo que estaban haciendo.
Pero por sobre todo había una candidata bien preparada y con carisma. Por supuesto que cometió errores, hubo frases muy desafortunadas, improvisó más veces que lo prudente y nunca se le vio cómoda en el rol. Y para ser la candidata que supuestamente contaba con los mejores equipos, en lo que a campaña se refiere, claramente eso no fue ni de cerca la realidad. Su equipo terminó chocando un Mercedes Benz.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Más empleos pero sin metas claras: expertos enjuician las propuestas laborales de Jara y Kast de cara a la segunda vuelta
Economistas y abogados revisaron los planteamientos. Hay varias materias que generan apoyo, pero piden más detalle sobre su alcance. Con todo, en ambos programas hay temas que generan preocupación.
Los errores más comunes que cometen los fundadores de startups, según cinco inversionistas clave del ecosistema
Durante un panel del EtM 2025, representantes de Kayyak Ventures, Broota, Platanus Ventures, BancoEstado y una inversionista ángel repasaron los tropiezos y desafíos que enfrentan las empresas emergentes para levantar capital y escalar.
Humo blanco en disputa Falabella-Serviu: servicio paga millonaria deuda por venta de terreno en San Joaquín
La compañía había demandado al organismo público -que depende del ministerio encabezado por Carlos Montes- por no pagarle un paño que le compró para el desarrollo de un proyecto habitacional.
Caso Audio-Factop: aportantes de fondo de deudas de Jalaff se querellan por estafa contra Econsult por venta de Grupo Patio
Apuntaron que el informe que realizó la firma “construyó una imagen económica distorsionada y artificialmente depreciada”. Econsult Capital aseguró que "la querella presentada carece de todo fundamento".
BRANDED CONTENT
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Bci lanza nueva propuesta integral con asesoría global experta y beneficios exclusivos
Acompañamiento de equipos comerciales especialistas y atención personalizada, acceso a la plataforma internacional (Chile, Perú y EE.UU.) y soluciones digitales de vanguardia son parte de las novedades que complementan una experiencia integral, con beneficios exclusivos, cashback usando tarjetas de crédito, accesos a salones VIP de aeropuertos, experiencias únicas y servicios preferentes
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete