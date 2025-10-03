Click acá para ir directamente al contenido
La columna J.J. Jinks: The six billion dollar man

Lejos de apuntalar a su candidata Jara, con esta decisión Boric decide darle un refuerzo al candidato Kast que venía desde hace semana cayendo de a poco, pero sostenidamente en las encuestas.

Por: J. J. Jinks

Publicado: Sábado 4 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

