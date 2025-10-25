Click acá para ir directamente al contenido
Sin dolor

Esta vez no es un tema de derechas e izquierdas, en esta trastada andan todos juntos: Kaiser, JAK, Evelyn y Jara, y el resto también andaría si tuviesen votos. No necesitan juntarse secretamente a nuestras espaldas para organizar su plan malévolo, pues les sale natural.

Por: J.J.Jinks

Publicado: Sábado 25 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

