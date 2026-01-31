Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Bernardo Matte: “Estamos todos muy esperanzados de que este nuevo gobierno haga una gran labor”

El empresario, único representante de la segunda generación que aún se mantiene en la gestión de los negocios del grupo, habla desde Chiloé —donde compite en la regata bicentenario— sobre su historia con las velas, el legado a sus hijos y la trastienda de la fusión Bice-Security. También toca la contingencia: “Los empresarios tenemos que apoyar a full a las autoridades y tratar de hacer crecer este país, que al final eso es lo que uno más desea”.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 31 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>Bernardo Matte: “Estamos todos muy esperanzados de que este nuevo gobierno haga una gran labor”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Se despide el Zanzíbar y ya viene Meli Meló, la nueva apuesta gastronómica de sus dueños
2
Personaje

Paula Recart, de voluntaria a presidenta de un emblemático parque en Manhattan
3
Por dentro

¿Qué mueve a un deportista a trepar sin ayuda un rascacielos de 508 metros?
4
Personaje

Francisco Maturana, ex Portal Inmobiliario, cuenta del museo que abrió con su colección de 150 motos
5
Punto de partida

Family office de Yuraszeck, fundador de Fintual y grupo financiero Colombiano apuestan por corredora de propiedades con IA
6
Coffee break

El lío sin fin entre los hermanos Pamela y Marcos Hites, ahora afectado por una muerte
7
Coffee break

Cuáles son los colegios con más alumnos seleccionados para entrar a la PUC este 2026
8
Por dentro

El paso al frente de Andrónico Luksic III

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete