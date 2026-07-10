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De Harry Potter a "Orgullo y prejuicio" en el Municipal: Los días chilenos del actor y dramaturgo inglés Ian Kelly

Llegó a Santiago a inicios de junio. Su tarea: preparar actoralmente a los bailarines del Teatro Municipal que participarán en el estreno mundial del ballet basado en la clásica novela de Jane Austen. “Aquí no interpretan cisnes, ni príncipes, ni diosas, sino a personas reales”, señala. Las funciones parten el 23 de julio. Mientras, Ian Kelly se concentra en los ensayos y, en sus tiempo libres, trata de conocer la capital.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 14:35 hrs.

Patricio De la Paz
<p>De Harry Potter a "Orgullo y prejuicio" en el Municipal: Los días chilenos del actor y dramaturgo inglés Ian Kelly</p>

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