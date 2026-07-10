De Harry Potter a "Orgullo y prejuicio" en el Municipal: Los días chilenos del actor y dramaturgo inglés Ian Kelly

Llegó a Santiago a inicios de junio. Su tarea: preparar actoralmente a los bailarines del Teatro Municipal que participarán en el estreno mundial del ballet basado en la clásica novela de Jane Austen. “Aquí no interpretan cisnes, ni príncipes, ni diosas, sino a personas reales”, señala. Las funciones parten el 23 de julio. Mientras, Ian Kelly se concentra en los ensayos y, en sus tiempo libres, trata de conocer la capital.

Habla con entusiasmo. Mientras se come un rápido e improvisado almuerzo -un croissant jamón queso y un té earl grey con leche- el actor, dramaturgo y escritor inglés Ian Kelly (60) cuenta lo que ha sido este mes que lleva en Chile. Dice que tiene ganas de conocer más Santiago, de caminarlo, recorrer un par de museos y ojalá encontrar días libres para irse un rato a la Patagonia. Pero no hay que confundirse: Kelly no está aquí por turismo, pese al interés que le despierta el país que lo recibió a comienzos de junio. Lo que de verdad lo tiene con ese entusiasmo que sorprende es el trabajo que está realizando con el Teatro Municipal.

Autor de biografías, de guiones de TV y de obras de teatro que se presentan con igual éxito en Broadway y en West End, además de actor multifacético -incluido su rol de padre de la actriz Emma Watson en una película de Harry Potter-, Kelly gasta casi todo su tiempo chileno en la preparación del cuerpo de bailarines del Municipal que darán vida al estreno mundial del ballet Orgullo y prejuicio, basado en la icónica novela de la escritora inglesa Jane Austen.

El rol de Kelly allí es preciso: dar entrenamiento actoral a los bailarines, de modo que puedan meterse de manera natural en la piel de los personajes de Austen. Y también en las emociones que cruzan este libro clásico, que son muchas más que el tropezado amor entre Elizabeth Bennet y Fitzwilliam Darcy, sus protagonistas. Están también el desdén, la atracción, la resistencia, el arrepentimiento y una larga lista.

“Inmediatamente dije que sí”

Dice que esta oferta del Municipal -llevar al ballet un clásico de Jane Austen- la recibió hace un par de años, lo cual no le parece un tiempo largo. “El ballet a veces se mueve bastante lentamente”, comenta. “Pero enseguida dije: ésa es una idea maravillosa”. Lo entusiasmó también que se le planteara como una labor conjunta con Kenneth Tindal, destacado creador inglés de más de 30 espectáculos de danza y con quien él ya había trabajado en dos ballet anteriores: Casanova -basado en una de las biografías de Kelly- y Drácula, que lo crearon moderno y ambientado en el mundo de la moda contemporánea. “Así que inmediatamente dije que sí”, recuerda.

“Yo además tengo un especial interés en el siglo XVIII. Así que, por así decirlo, he estado alrededor del mundo de Jane Austen toda mi vida creativa. Ella está en los orígenes de la novela inglesa moderna, y fue la primera mujer en ganarse la vida como novelista”, dice. “Además, debo decir que estoy muy interesado en el teatro del siglo XVIII y Jane Austen adoraba el teatro. Y una de las cosas que también hizo fue introducir en la novela inglesa ideas del teatro británico, tipos de comedia, como el clérigo ridículo, la madre difícil. Había personajes arquetípicos en el teatro y ella de alguna manera los humanizó y nos dio una comprensión sicológica más profunda de ellos. Pero no se trata sólo del mundo inglés, sino de temas universales que nos hablan a todos. Por eso su obra es atractiva hasta hoy”.

“Yo además tengo un especial interés en el siglo XVIII. Así que, por así decirlo, he estado alrededor del mundo de Jane Austen toda mi vida creativa. Ella está en los orígenes de la novela inglesa moderna, y fue la primera mujer en ganarse la vida como novelista”

Leyó Orgullo y prejuicio de joven -lo releyó ahora, una vez más, para este trabajo en Santiago- y ha visto también las series de televisión y las versiones fílmicas del libro, como la que protagonizó en 2005 Keira Knightley.

- ¿Y le sugirió a los bailarines que leyeran o releyeran también el libro?

- Seguro que muchos de ellos ya lo habían leído. Y creo que todos ellos han visto una o dos versiones diferentes en televisión o cine. Pero sí, siempre animo a la gente a que lea.

Bailarines actores

Antes del ensayo diario en el Municipal, Kelly y Tindall se reúnen temprano a conversar un café. Repasan lo hecho el día anterior y miran la jornada que empieza. “Kenneth y yo estamos muy interesados en el ballet narrativo y expandir los límites de lo que se puede hacer. Hay momentos en que lo llevamos a una especie de paisaje metafórico y onírico, que no está en la novela, pero nos permite expresar sus ideas. Esta compañía ha sido extraordinaria, son bailarines de ballet clásico, pero también son parte de esa nueva generación que creció con películas, entonces sus mentes se mueven rápidamente”.

Entusiasmado, continúa: “Un desafío interesante es que si bien la novela es una gran historia de romance, en realidad es muy divertida, muy ingeniosa. Y en eso los bailarines son grandes actores también, comediantes, muy inteligentes. No sólo quieren bailar, quieren ser personajes y expresar el ingenio de lo que está sucediendo. No interpretan cisnes, ni príncipes, ni diosas, sino a personas reales”.

Kelly cuenta más de su sistema de trabajo en este cruce de literatura y ballet. “En los ensayos hablo con los bailarines como actores. Improvisamos escenas, les pongo situaciones y ellos actúan. Eso los libera para ser actores que construyen personajes imaginativos y creativos. Yo escucho sus opiniones, y les doy descripciones, ideas”.

Tienen jornadas de ensayo mañana y tarde, para que todo esté bien afinado y decantado para el estreno el próximo 23 de julio.

Aire chileno

En sus semanas en Chile, Kelly se queda en un pequeño departamento en el Barrio Lastarria. “Estoy disfrutando esa clase de vida bohemia encantadora”, dice sobre este sector. Aún ha deambulado poco por la ciudad, reconoce. “Me gusta mucho caminar, espero que ya se pueda liberar un poco más de tiempo para eso”, cuenta. Descubrió un gimnasio cerca del Municipal. Almorzó en el Baco. Fue una noche al Bardot. “Tengo la impresión de que los chilenos saben cómo festejar y cómo bailar. Así que estoy en el lugar correcto”, se ríe.

Justo al frente de donde vive está la Iglesia de la Veracruz, la que ha visitado y siempre le impresiona. “Soy católico y fui a misa. Nunca he ido a una misa como esa. Fue con la música más extraordinaria. Comenzó con un cantante de ópera. Hicieron partes del Réquiem de Mozart, del Non Nobis de Enrique V, del Mesías de Handel. Absolutamente extraordinario. Muy dramático y muy teatral, con los rayos de luz pasando a través del incienso”.

Hace poco pasó unos días desconectado en Farellones, en el departamento que le pasó un amigo chileno que conoció en Beverly Hills, Los Angeles, donde Kelly vive hace un par de años. Aprovechó ese tiempo tranquilo para avanzar en la escritura de algunos textos que tiene pendientes para streaming y teatro. Dice que le funcionó muy bien. “Si necesitas escribir, deberías ir a Farellones. Aunque la carretera hasta allá es aterradora. Cuando bajas, los grandes autobuses vienen en la otra dirección, empujándote al acantilado. Pensé que iba a morir”.

“Un desafío interesante es que si bien la novela es una gran historia de romance, en realidad es muy divertida, muy ingeniosa. Y en eso los bailarines son grandes actores también, comediantes, muy inteligentes".

Quiere conocer el sur. Sueña con la Patagonia. “Actué en una película sobre Darwin, donde interpreté al capitán Fitzroy, quien comandaba el Beagle, el barco que fue a las Galápagos pero se detuvo en la Patagonia. Esa parte la filmamos en una playa en el suroeste de Inglaterra. Así que de alguna manera he estado en la Patagonia… en mi mente”, dice. Está viendo si agrega días extra después del estreno del ballet para escaparse hasta allá, junto a su novia que viene en esos días desde California.

50 y 50

Kelly termina su almuerzo sin apuros. Por los parlantes de la cafetería -que está metida dentro del Municipal, en su esquina de Tenderini con Agustinas- suena música clásica que ha acompañado a distintas obras presentadas en el Teatro. Al dramaturgo y actor inglés aún le dura el entusiasmo.

Cuenta que está en varias cosas al mismo tiempo y que está acostumbrado a eso. “Tengo una comisión de una de obra de teatro, sobre una historia del siglo XVII: el primer maestro de Shakespeare afrodescendiente. Acabo de escribir una película sobre Antonio Stradivari, el de los violines Stradivarius. Tengo otra película sobre George Frideric Handel y la creación de El Mesías. Tengo un guion cinematográfico que coescribí con Julian Fellowes, quien fue el responsable de Downton Abbey y The Gilded Age. Y estoy también en un proyecto sobre Madame de Pompadour”. Luego de Chile, regresará Estados Unidos -el ballet Casanova se presentará en Dallas- y luego a Londres. Hoy divide su tiempo, en proporción 50-50 dice, entre esos dos destinos.

“Reconozco, eso sí, que extraño Londres. Me encanta el teatro allí, la música, el ballet y la vida cultural que Los Angeles francamente no tiene. Pero es en Los Angeles donde se da mejor el lado de mi negocio que tiene que ver con escritura de guiones de televisión y películas”.

Pero insiste en que hoy su foco está en el ballet que debuta en dos semanas en el Teatro Municipal. Y lanza una última reflexión, que suena un poco a arenga: “Estoy realmente feliz con este ballet. No importa con cuánta presión de trabajo esté encima, decidí que pasaría estos dos meses en Santiago con Kenneth Tindall creando Orgullo y prejuicio. Amo la danza, amo a los bailarines, son en realidad las mejores personas del mundo, con esa práctica diaria de habitar sus cuerpos y música hermosa; es algo meditativo. También me alimento yo de eso”.

En el mundo de Harry Potter

En la película Harry Potter y las reliquias de la muerte (parte 1), Ian Kelly tuvo el rol de papá de Hermione Granger (Emma Watson). “Oh, Dios mío... Creo que es la cosa más pequeña que he hecho en toda mi carrera, pero es la que siempre sigue volviendo a mí”, señala, divertido.

Recuerda que en ese tiempo, alrededor de 2011, él estaba en uno de los roles protagónicos de The Pitmen Painters, una obra muy exitosa en el Teatro Nacional en Londres, cuando lo contactó la directora de casting de Harry Potter, a quien conocía. “Me preguntó si podría participar, si lo veía posible en mis horarios del teatro. Que el rol era el de papá de Hermione, y que sólo iba a durar una semana”. Y agrega: “Me preguntó también si tenía fotos mías con mis hijos. Le dije que por supuesto, así que mi hija Celia -entonces una niña- es la pequeña Hermione en esas fotos que desaparecen en la película”.

Cuenta que el lugar de grabación era en un hangar enorme. Que allí se había construido la casa completa para la familia Granger, “mejor que cualquiera en que yo haya vivido”, comenta Kelly. Casa que, obviamente, después sería desarmada. “También había mucha gente en sonido e iluminación, y también gente preocupándose en todo momento de tu cabello, tu maquillaje, tu movimiento. Fue una especie de locura feliz”, dice.

“Emma Watson fue muy encantadora, aún estamos en contacto a veces. En ese momento, quería mi consejo sobre ir a la universidad de Cambridge, porque se enteró de que yo había estudiado allí. A Dan Radcliffe lo veo en Nueva York, porque ambos hacemos a veces cosas en Broadway”.