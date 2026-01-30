Click acá para ir directamente al contenido
El chileno que busca startups para el FC Barcelona

Otro chileno más al club catalán. A la lista de Vidal, Bravo y Alexis Sánchez, se suma ahora José Ignacio Espinoza, pero desde fuera de la cancha. En el Barcelona Innovation Hub, este ingeniero busca startups en las que el club pueda invertir. Con experiencia en Cencosud y fondos de venture capital en Europa, hoy detecta negocios con aplicación real para el Barça. Todo, desde su oficina a pasos del Camp Nou.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Sábado 31 de enero de 2026 a las 21:00 hrs.

