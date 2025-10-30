Click acá para ir directamente al contenido
Héctor Noguera en tres actos: Rey Lear, Machos y el último Quijote

Desde que se conoció la noticia de su muerte, anticipada incluso por el presidente Gabriel Boric, han sido incontables los homenajes y las flores dedicadas al director y actor de teatro, cine y televisión. Un talento que cruzó a muchas generaciones dejando tras de sí incontables historias. Aquí tres de ellas: cuando interpretó al Rey Lear traducido por Nicanor Parra, uno de los personajes más relevantes de su carrera; su icónico rol de Ángel Mercader narrado por Felipe Braun, uno de los Machos; y también su último trabajo teatral, Caballo de feria, a través del testimonio de su compañero de escena.

Por: Por Sofía García-Huidobro - Patricio de la Paz

Publicado: Viernes 31 de octubre de 2025 a las 09:00 hrs.

