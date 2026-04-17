Paulina García y su rol en la serie inspirada en el caso Matute Johns: “El trabajo fue muy responsable”
Es una de las protagonistas de Alguien tiene que saber, serie de Netflix que se estrenó esta semana y donde interpreta a la madre del joven desaparecido. Sobre esta producción y los roles que han marcado el salto internacional de su carrera, habló la actriz Paulina García en el segundo capítulo del podcast Fuera de libreto de DF MAS. Aquí parte de esa conversación.
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Toda similitud con la vida real es evidente porque Alguien tiene que saber se inspira en el caso de Jorge Matute Johns, que a fines de los ‘90 conmocionó a la opinión pública. La serie de ocho capítulos es una producción de Fabula, dirigida por Pepa San Martín y Fernando Guzzoni. El guion fue escrito por un equipo dirigido por Rodrigo Fluxá, Pablo Manzi y Carla Stagno. La dirección de fotografía estuvo a cargo de Benjamín Echazarreta y Mauricio Veloso. La serie se filmó en 2024 entre Santiago (los interiores) y Concepción, donde el equipo se instaló un par de meses.
- ¿Como mamá trataste de imaginarte qué te habría pasado en una situación así?
El salto glorioso
Su carrera como actriz durante la última década incluye producciones en Argentina, Perú, Panamá, Colombia, México, Uruguay, Costa Rica. Un salto definitivo que se produjo tras el éxito de Gloria (2013), cinta dirigida por Sebastián Lelio que incluso tuvo un remake estadounidense protagonizado por Julianne Moore.
“Gloria me puso en la palestra internacional, me abrió caminos inmediatamente. Y me puso también en Narcos, que fue otro hito”, repasa. “Ha sido alucinante porque un día estoy grabando en Panamá, otro día en Colombia, en Costa Rica. O en Perú, Argentina, Uruguay. Me ha permitido moverme”, señala.
- Volviendo a Gloria, ¿cómo te explicas, con la perspectiva del tiempo, que una película que muestra las vivencias de una mujer madura haya enganchado de esa manera con la audiencia?
El año pasado participó en tres películas y una serie que se encuentran en distintas etapas de postproducción o prontas a estrenarse. Una es Cuánto me quieres, de la directora peruana Camila Zabala. Otra es una producción de Costa Rica que se grabó en la zona de los palmares. “Amor es el monstruo, una película distópica donde sólo quedan mujeres. Y una abuela que pierde su nieta”, adelanta. También grabó Que se acabe todo, película de Moisés Sepúlveda sobre el caso La Polar donde también actúan Francisco Melo y Benjamín Vicuña.
Y participó en una serie, rodada en Uruguay, que se basa en la novela Catedrales de Claudia Piñeiro y cuenta con un importante elenco nacional. Por estos días viaja a Guadalajara para participar como jurado en el festival de cine de esa localidad y después irá a Canadá a filmar otra película.
Aquí puedes ver y escuchar la conversación completa con Paulina García en Fuera de libreto, un podcast de DF MAS.
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