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Paulina García y su rol en la serie inspirada en el caso Matute Johns: “El trabajo fue muy responsable”

Es una de las protagonistas de Alguien tiene que saber, serie de Netflix que se estrenó esta semana y donde interpreta a la madre del joven desaparecido. Sobre esta producción y los roles que han marcado el salto internacional de su carrera, habló la actriz Paulina García en el segundo capítulo del podcast Fuera de libreto de DF MAS. Aquí parte de esa conversación.

Por: Sofía García-Huidobro Fotos Netflix

Publicado: Viernes 17 de abril de 2026 a las 19:51 hrs.

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<p>Paulina García y su rol en la serie inspirada en el caso Matute Johns: “El trabajo fue muy responsable”</p>

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