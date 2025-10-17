Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Patricia Arancibia Clavel, historiadora: “Jeannette Jara es simpática, como era la Michelle, pero sinceramente no le creo”

Ha escrito alrededor de 60 libros: biografías de personajes públicos e historias de empresas. Hoy trabaja dos nuevos volúmenes sobre empresarios: Francisco Javier Errázuriz y Javier Vial Castillo. Si mira a Chile, dice que ve a un país deprimido. Quiere que gane Matthei, pero está segura de que se impondrá Kast. Es crítica con la derecha, su sector: “Desde 1810 para adelante no ha cambiado ni un ápice, no ha aprendido nada, no sabe lo que es la unidad”.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 18 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

elecciones presidenciales Chile política libros Patricio De la Paz
<p>Patricia Arancibia Clavel, historiadora: “Jeannette Jara es simpática, como era la Michelle, pero sinceramente no le creo”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Firma de venture capital de Cristóbal Piñera cierra su segundo fondo de inversión
2
Coffee break

El informe de Jamarne previo a la junta de acreedores por reorganización de Hacienda Santa Martina
3
Por dentro

Las normas y el partidor que definió Paulmann
4
Personaje

Dorothymanía: Los desconocidos mundos de la contralora
5
Punto de partida

Cómo dos emprendedores chilenos sedujeron en la Toscana a una de las empresas de logística más grandes del mundo
6
Coffee break

Cuatro chilenos en el top 50 de inversionistas ángeles en Latam
7
Coffee break

Relevo en Cariola Díez Perez-Cotapos: Sergio Díez deja propiedad y se mantendrá como socio senior
8
Coffee break

La lista de aportantes que invirtieron en el FIP Hammer, que fue dueño de Construmart: Nicolás Noguera estuvo entre ellos

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete