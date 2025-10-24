Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Personaje
Personaje

Pedro Pablo Díaz publica libro sobre su amistad de 50 años con Piñera: los episodios desconocidos, la pérdida y lo que sigue después de su muerte

Fueron amigos por más de medio siglo, desde que coincidieron como compañeros en la UC. La muerte del exPresidente en febrero de 2024, dejó a Pedro Pablo Díaz en un estado que define como “una desolación profunda”. Hace unas semanas presentó su libro donde cuenta cómo fue esta amistad larga. En esta entrevista aborda varios temas: cómo Sebastián Piñera enfrentaba el llamado fuego amigo, las situaciones que lo abatían o por qué piensa que habría aceptado ser nuevamente candidato presidencial.

Por: Patricio De la Paz y Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 25 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

Piñera Política libros
<p>Pedro Pablo Díaz publica libro sobre su amistad de 50 años con Piñera: los episodios desconocidos, la pérdida y lo que sigue después de su muerte</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

María José Zaldívar, Max Ibáñez y Hernán de Solminihac como invitados: así fue la gala de aniversario número 10 de Fundación Familias Primero
2
Cultura

El vino chileno se tomó la gran manzana
3
Coffee break

Quiebre en la premiada Fiol Dulcería: sus socios se enfrentan con querellas y denuncias
4
Política

El universo Kaiser: cómo opera el candidato que desafía a Matthei y Kast
5
Coffee break

Hijo de Heike Paulmann aterriza en The Fresh Market como pasante
6
Coffee break

Otra polémica en Zapallar... por proyecto inmobiliario
7
Política

Ernesto Ottone: “No votaría por Jara porque es militante de un partido que se sigue declarando marxista leninista, y tú no puedes ser marxista leninista y demócrata”
8
Personaje

Pedro Pablo Díaz publica libro sobre su amistad de 50 años con Piñera: los episodios desconocidos, la pérdida y lo que sigue después de su muerte

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete