Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Política
Política

La nueva etapa de Esteban Valenzuela tras su salida del Gobierno: “Yo soy un intelectual orgánico”

Su estadía en el gabinete se acabó de golpe cuando su partido se descolgó de la lista parlamentaria del oficialismo, pero no se demoró en dar vuelta la página. Ya volvió a la academia, a la Universidad de Concepción, donde pretende quedarse.

Por: Martín Baeza

Publicado: Sábado 6 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Martín Baeza
<p>La nueva etapa de Esteban Valenzuela tras su salida del Gobierno: “Yo soy un intelectual orgánico”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

Movimiento de piezas de los Luksic en Reino Unido
2
Personaje

Sebastián de Peña sobre su padre Fernando de Peña: “Tengo la suerte de poder decir que la próxima etapa laboral de él la vamos a construir juntos”
3
Por dentro

El plan de los Paulmann para The Fresh Market
4
Coffee break

Cómo se vivió en Canal 13 el caso “Patito verde”
5
Coffee break

Fondo inmobiliario de Nicolás Ibáñez Jr. compra dos marinas en EEUU
6
Personaje

Enrique Barros: “El Partido Republicano tiene un liderazgo muy fuerte y contenidos muy pobres”
7
Coffee break

ALTO corta con Walgreens y activa despidos, pero refuerza su expansión en EEUU
8
Personaje

Elizabeth Kassis: “Palestina no necesita beneficencia, Necesita fuentes de trabajo”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete