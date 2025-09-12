Click acá para ir directamente al contenido
ME-O post debate, sobre Jara: “La encontré arrogante”

Para Marco Enríquez-Ominami la campaña presidencial comenzó esta semana, tras el primer debate presidencial televisivo. Aunque actualmente marca un 1% de apoyo en las encuestas, dice que en 60 días logrará convencer al electorado de que él es la mejor opción y que pasará a segunda vuelta. En esta entrevista, desmenuza su desempeño -y el de sus contrincantes- en el debate, explica y ahonda en sus críticas a Jeannette Jara, y advierte: “Soy libre y eso es lo que no está soportando la clase política”.

Por: Fernanda Paúl

Publicado: Sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

