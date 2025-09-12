Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

El negocio inmobiliario en Uruguay que une a Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer y Ochoalcubo

A través de Inversiones Resiter, la dupla de ingenieros invirtió US$ 4 millones para desarrollar un loteo de 27 sitios en el balneario de José Ignacio. Es la primera vez que hacen una apuesta de este tipo fuera de Chile. “Si nos va bien, podemos intentarlo de nuevo”, asegura el exalcalde Raúl Alcaíno.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

María José Gutiérrez
<p>El negocio inmobiliario en Uruguay que une a Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer y Ochoalcubo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

El paso al costado de directorios que protagoniza Nicolás Luksic Puga
2
Por dentro

El negocio inmobiliario en Uruguay que une a Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer y Ochoalcubo
3
Por dentro

La decisión de la segunda generación Gálmez Tunis
4
Coffee break

Itaú insiste en solicitud de embargo de bienes de Saieh y terceros presentan “tercería”
5
Coffee break

Con Caszely, Mayne-Nicholls, Charles Kimber y Cote Evans: el partido centenario entre leyendas de Colo-Colo y los socios del Country Club
6
Política

ME-O post debate, sobre Jara: “La encontré arrogante”
7
Coffee break

Amparo Cornejo, la chilena en la primera línea de Teck Resources, ahora Anglo-Teck
8
Punto de partida

Velum Labs, la startup chilena de IA que entró a Y Combinator

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete