Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

CBA: la organización empresarial chilena y las dudas sobre su relación con la Universidad de Cambridge

Guillermo Ramírez fue el único latinoamericano en cursar el executive MBA de Cambridge entre 2016 y 2018. Así nació la idea de armar un proyecto entre Latinoamérica y la prestigiosa universidad británica. Pero en pandemia ese vínculo se cortó y hoy, más allá de aquel origen, no existe ningún otro nexo.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 6 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>CBA: la organización empresarial chilena y las dudas sobre su relación con la Universidad de Cambridge</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

El plan de los Paulmann para The Fresh Market
2
Coffee break

Movimiento de piezas de los Luksic en Reino Unido
3
Personaje

Sebastián de Peña sobre su padre Fernando de Peña: “Tengo la suerte de poder decir que la próxima etapa laboral de él la vamos a construir juntos”
4
Coffee break

Cómo se vivió en Canal 13 el caso “Patito verde”
5
Coffee break

Fondo inmobiliario de Nicolás Ibáñez Jr. compra dos marinas en EEUU
6
Coffee break

ALTO corta con Walgreens y activa despidos, pero refuerza su expansión en EEUU
7
Personaje

Enrique Barros: “El Partido Republicano tiene un liderazgo muy fuerte y contenidos muy pobres”
8
Personaje

Elizabeth Kassis: “Palestina no necesita beneficencia, Necesita fuentes de trabajo”

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete