El triunfo (¿final?) de Patricio Contesse

En un rotundo fallo conocido esta semana, la justicia absolvió al ex gerente general de SQM en el caso que se destapó a fines de 2014. En esta década y para sobrellevar el proceso, Contesse se refugió en la agricultura en su campo en Upeo y, sobre todo, como activo practicante de la religión presbiteriana, en la lectura de la Biblia. No está en su radar regresar al mundo ejecutivo, que dejó en marzo de 2015. Pero sí verá a Julio Ponce para el cumpleaños 80 de éste, en noviembre. El caso no esta cerrado del todo, pues el próximo año cualquiera de los intervinientes podría pedir la nulidad de este juicio. Algo que cuestiona desde ya el abogado de Contesse, Samuel Donoso. “Este caso dejó de tener racionalidad y dejó de ser un caso justo hace mucho rato”, dice, y afirma que aquí “hubo sesgo político”.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 25 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

