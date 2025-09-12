Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

La fundación de liderazgo democrático que creó en Chile el fundador de Nubank

David Vélez, que creó el neobanco brasileño valorizado en más de US$ 76 mil millones, lanzó +Para Chile, una escuela de liderazgo político donde acaban de pasar 28 candidatos al parlamento en las elecciones de noviembre. Para eso comprometió US$ 250 mil anuales.

Por: María José Gutiérrez

Publicado: Sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

María José Gutiérrez
<p>La fundación de liderazgo democrático que creó en Chile el fundador de Nubank</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Por dentro

El paso al costado de directorios que protagoniza Nicolás Luksic Puga
2
Por dentro

El negocio inmobiliario en Uruguay que une a Raúl Alcaíno, Álvaro Fischer y Ochoalcubo
3
Por dentro

La decisión de la segunda generación Gálmez Tunis
4
Coffee break

Itaú insiste en solicitud de embargo de bienes de Saieh y terceros presentan “tercería”
5
Coffee break

Con Caszely, Mayne-Nicholls, Charles Kimber y Cote Evans: el partido centenario entre leyendas de Colo-Colo y los socios del Country Club
6
Política

ME-O post debate, sobre Jara: “La encontré arrogante”
7
Coffee break

Amparo Cornejo, la chilena en la primera línea de Teck Resources, ahora Anglo-Teck
8
Punto de partida

Velum Labs, la startup chilena de IA que entró a Y Combinator

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete