Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Por dentro
Por dentro

La pelea sin fin entre Nexus y Empresas Masvida

Hace unos días el grupo inversor de salud y su Isapre Nueva Masvida acudieron a la justicia chilena con una demanda en contra de Empresas Masvida, por la que le exige unos $ 105 mil millones en indemnizaciones. La firma demandada, en cambio, sostiene que esta acción es una respuesta a su propia demanda por unos $ 60 mil millones por daños morales.

Por: Azucena González

Publicado: Viernes 24 de octubre de 2025 a las 16:03 hrs.

Azucena González
<p>La pelea sin fin entre Nexus y Empresas Masvida</p>

Noticias destacadas

Una acción de “seguridad”
y el derecho de veto

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

María José Zaldívar, Max Ibáñez y Hernán de Solminihac como invitados: así fue la gala de aniversario número 10 de Fundación Familias Primero
2
Por dentro

El complejo momento de Viña Apaltagua: despidos, venta de terrenos y reestructuración
3
Personaje

La nueva cruzada de Lucy Ana Avilés
4
Por dentro

Guay Guay, el parque deportivo y de conservación la familia Bouchon estrena en Chicureo
5
Cultura

El vino chileno se tomó la gran manzana
6
Política

El universo Kaiser: cómo opera el candidato que desafía a Matthei y Kast
7
Coffee break

Quiebre en la premiada Fiol Dulcería: sus socios se enfrentan con querellas y denuncias
8
Por dentro

El aterrizaje definitivo de Molymet en Estados Unidos

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete