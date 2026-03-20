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Mestizo en Barrio Italia: Cómo es el nuevo proyecto de Smiljan Radić en Santiago

El reciente ganador del Pritzker estuvo los últimos dos años trabajando un segundo restaurante Mestizo, esta vez en Providencia. Él también se encargó en 2007 de la arquitectura del original en Vitacura. El de ahora, que abre en mayo, es una obra distinta: se inserta en un viejo galpón de 515 m2, del cual rescató prácticamente todo. La idea, explica Radić, era “mantener en pie una estructura muy frágil y pobre que había caído en abandono”. Ignacio Murúa, de la familia dueña de ambos restaurantes, da más detalles.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 21 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

Arquitectura restaurantes emprendimiento Patricio De la Paz
<p>Mestizo en Barrio Italia: Cómo es el nuevo proyecto de Smiljan Radić en Santiago</p>

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