Qué te pasó Ángela

Nadie se explica qué le ocurrió. En qué minuto pasó de ser la profesora que la Universidad Católica homenajeó cuando cumplió 40 años de docencia, la vocera estrella de la Corte Suprema, la mujer alegre, llena de energía e impecable currículum, a estar tras las rejas acusada de graves delitos de corrupción, esperando un juicio que puede ser eterno. Está enferma, dijo su abogado, pero no se reveló la causa públicamente, salvo que se trata de un cáncer en remisión. Está sola, en una celda de la cárcel de San Joaquín, lugar donde la envió el viernes en la mañana el juez de garantía Cristián Sánchez.