La chilena socia del VC en deeptech más antiguo de Nueva Zelanda

A sus 37 años, la ingeniera originaria de Osorno, María José Álvarez, es la única chilena en la primera línea del venture capital neozelandés. Como socia y managing partner de WNT Ventures, fondo especializado en deeptech actualmente valorado en US $ 50 millones, hoy “MJ” lidera el levantamiento de un cuarto fondo, el más grande en la historia de la firma. Aquí, un repaso por la trayectoria de la ingeniera que partió emprendiendo en sus pasillos universitarios.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Sábado 6 de septiembre de 2025 a las 21:00 hrs.

