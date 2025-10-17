Click acá para ir directamente al contenido
Los ex Platanus que quieren seguir los pasos de Muhammad Yunus

Inspirados en el economista bangladesí y Nobel de la Paz que demostró que un pequeño crédito podía cambiar vidas, el mexicano Roger Rea y el chileno Ramón Echeverría crearon Grupalia, una fintech que entrega microcréditos grupales a mujeres sin acceso a la banca. Ya tienen 10 mil clientes activos, US$ 7,5 millones prestados y acaban de cerrar una ronda de US$ 4,8 millones con inversionistas como Platanus Ventures, Agustín Feuerhake y Sebastián Kreis.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 18 de octubre de 2025 a las 21:00 hrs.

