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Watermind, los hermanos que predicen floraciones de algas con IA

Fernando y Raimundo Manterola fundaron la empresa hace poco más de un año. Hoy facturan US$ 600 mil, tienen cuatro clientes grandes -Cermaq, Mowi, Multiexport y Salmones Austral-, 10 personas en el equipo y son rentables desde el día uno. Ya están partiendo un piloto en México con la industria del atún.

Por: Juan Pablo Silva

Publicado: Sábado 18 de abril de 2026 a las 21:00 hrs.

Juan Pablo Silva
<p>Watermind, los hermanos que predicen floraciones de algas con IA</p>

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