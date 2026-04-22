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Argentina Lithium firma acuerdo por US$ 100 millones con socio chino para avanzar proyecto de litio en la provincia de Salta

La asociación se estructurará en tres etapas de desarrollo diseñadas para reducir progresivamente los riesgos del proyecto y avanzar hacia la producción comercial de Rincón Oeste.

Por: Karen Flores

Publicado: Miércoles 22 de abril de 2026 a las 14:44 hrs.

Argentina Litio acuerdo comercial economía internacional Economía latinoamericana América Latina Minería internacional Karen Flores
<p>Argentina Lithium firma acuerdo por US$ 100 millones con socio chino para avanzar proyecto de litio en la provincia de Salta</p>

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