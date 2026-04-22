Argentina Lithium firma acuerdo por US$ 100 millones con socio chino para avanzar proyecto de litio en la provincia de Salta

La asociación se estructurará en tres etapas de desarrollo diseñadas para reducir progresivamente los riesgos del proyecto y avanzar hacia la producción comercial de Rincón Oeste.

Argentina Lithium & Energy Corp anunció la firma de un acuerdo marco por US$ 100 millones con la firma china Xi’an Lanshen New Material Technology para el desarrollo del proyecto de litio Rincón Oeste, ubicado en la provincia argentina de Salta.

El acuerdo establece una hoja de ruta técnica y financiera que permitirá a la empresa china alcanzar hasta un 30% de participación en la subsidiaria local de Argentina Lithium, Argentina Litio y Energía (ALESA), vehículo a través del cual se desarrollará el proyecto.

Según informó la compañía a través de un comunicado, la asociación se estructurará en tres etapas de desarrollo diseñadas para reducir progresivamente los riesgos del proyecto y avanzar hacia la producción comercial de Rincón Oeste.

En esa línea, la primera contemplará pruebas piloto de la tecnología DLE, validación del proceso y elaboración de un Estudio de Prefactibilidad (PFS), incluyendo datos técnicos, balances de masa y estimaciones de costos.

Luego, en una segunda fase, el proyecto avanzará hacia un Estudio de Factibilidad Definitivo (DFS), incorporando evaluaciones ambientales y procesos de permisos regulatorios, bajo estándares internacionales como la norma NI 43-101.

Por último, en una tercera etapa, se impulsará la construcción y puesta en marcha de una planta de procesamiento de litio a escala comercial. Allí, Lanshen aportaría cerca de US$ 95,9 millones en ingeniería y provisión de equipos.

Se espera que la planta tenga capacidad de producción de 5.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, insumo crítico para la industria global de electromovilidad y almacenamiento energético.

Nikolaos Cacos, presidente y director ejecutivo de Argentina Lithium, señaló que el acuerdo "representa un importante avance con respecto al potencial desarrollo de Rincón Oeste y una clara transición de la colaboración inicial hacia la negociación de acuerdos definitivos que contengan un marco técnico y de inversión claramente definido".

Desde la compañía subrayaron que la incorporación de tecnología DLE podría acelerar los tiempos de producción y mejorar la eficiencia del proyecto.

Asimismo, desde la firma china, remarcaron que el convenio establece una base sólida para desplegar su tecnología en todas las etapas, desde la validación inicial hasta la producción comercial.