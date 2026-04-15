Gina Rinehart, la socia de SQM en litio, deberá pagar millonarias regalías a familias mineras rivales por un litigio en Australia

La amarga disputa se originó a partir de acuerdos históricos entre el padre de Rinehart, Lang Hancock, y sus socios comerciales, entre ellos Peter Wright y Don Rhodes.

La empresaria con la mayor fortuna de Australia y Rio Tinto son forzadas a pagar cientos de millones de dólares tras un fallo por una disputa legal de 16 años. El caso también enfrentó a Rinehart con dos de sus hijos.

La empresa minera propiedad de Gina Rinehart, la persona más rica de Australia, se verá obligada a pagar cientos de millones de dólares en regalías a dos familias mineras rivales.

Hancock Prospecting, de Rinehart, asumirá los costos junto con la angloaustraliana Rio Tinto, su socia en las minas de mineral de hierro, tras un fallo emitido el miércoles después de más de 15 años de litigio.

La amarga disputa se originó a partir de acuerdos históricos entre el padre de Rinehart, Lang Hancock, y sus socios comerciales, entre ellos Peter Wright y Don Rhodes, para desarrollar propiedades en la región de Pilbara, rica en mineral de hierro, en Australia Occidental. El proceso judicial se inició en 2010.

El caso también enfrentó a Rinehart con dos de sus hijos, quienes presentaron una demanda independiente que se integró al litigio principal. Los hijos argumentaban que les correspondía una mayor parte de las ganancias generadas por las minas de Hope Downs, debido a un fideicomiso establecido por su abuelo.

El miércoles, en un fallo emitido por el Tribunal Supremo de Australia Occidental, la jueza Jennifer Smith desestimó muchas de las demandas contra Hancock Prospecting por la disputa sobre la propiedad de las minas. También desestimó las demandas de los hijos, argumentando que no prosperaron.

Sin embargo, la jueza dictaminó que tanto Wright Prospecting como DFD Rhodes —empresas familiares controladas por los descendientes de los socios comerciales de Hancock— habían logrado su objetivo de recibir una parte de las regalías pasadas y futuras de algunas de las minas.

El monto adeudado a ambas empresas se determinará en un juicio aparte que se celebrará posteriormente.

Jay Newby, director ejecutivo de Hancock Prospecting, declaró que el fallo de la jueza había rechazado las "reclamaciones de propiedad infundadas" presentadas por Wright Prospecting y los hijos de Rinehart, Bianca y John. Añadió que Hancock Prospecting discutiría con Rio Tinto los pagos a Wright Prospecting y DFD Rhodes.

Newby afirmó que la reclamación de regalías de Rhodes ascendería a unos 4 millones de dólares australianos (US$ 2,86 millones) anuales, mientras que la de Wright Prospecting rondaría los 14 millones de dólares australianos anuales. Los pagos, incluidos los intereses, se calcularían retroactivamente desde la apertura de la primera mina Hope Downs en 2007.

Un portavoz de Rio Tinto declaró: "Reconocemos la decisión del tribunal y ahora analizaremos detenidamente el fallo".

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La participación de Rio Tinto se deriva de un acuerdo de empresa conjunta firmado con Hancock para desarrollar las minas en 2005. Rio Tinto buscaba asegurar más mineral de hierro de Pilbara en respuesta a la creciente demanda china.

Wright Prospecting manifestó que acogía con satisfacción la decisión y que la revisaría antes de decidir si tomaría alguna medida al respecto. DFD Rhodes no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios.