Argentina YPF acelera su transformación y suma a McDonald's para convertir las bencineras en centros de consumo

La petrolera y Arcos Dorados firmaron un acuerdo para incorporar locales de la cadena de hamburguesas en estaciones de servicio; la primera apertura está prevista para el segundo semestre.

La petrolera estatal argentina YPF dio un nuevo paso en su estrategia para transformar sus estaciones de servicio en espacios de consumo más amplios y menos dependientes de la venta de combustibles. La compañía selló una alianza con Arcos Dorados, operador de McDonald's en América Latina, para incorporar locales de la cadena de comida rápida dentro de su red de estaciones.

El acuerdo contempla distintos formatos de operación, desde restaurantes independientes con AutoMac hasta propuestas integradas a las tiendas Full, el negocio de conveniencia de YPF. La primera apertura está prevista para el segundo semestre de este año, aunque las compañías aún no informaron la ubicación elegida.

La iniciativa forma parte de un plan más amplio impulsado por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para redefinir el rol de las estaciones de servicio y aumentar la rentabilidad de una red que recibe millones de visitas cada año. La apuesta es que la carga de combustible deje de ser el único motivo para detenerse y que las estaciones evolucionen hacia centros de servicios, gastronomía y compras de conveniencia.

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La alianza con McDonald's representa además la concreción de una estrategia que la compañía venía delineando desde fines de 2025. En ese entonces, Marín había adelantado su intención de incorporar marcas líderes para segmentar la oferta de sus estaciones y desarrollar un formato premium denominado "YPF Black", orientado a clientes de mayor poder adquisitivo y corredores de alto tránsito.

Más allá de la gastronomía, el proyecto forma parte de una reconversión más profunda del negocio minorista de YPF. La petrolera también ha explorado acuerdos con cadenas de farmacias y otras marcas de consumo masivo, mientras avanza en iniciativas vinculadas a servicios financieros y comercio digital. El objetivo es capturar una mayor proporción del gasto cotidiano de los consumidores aprovechando la capilaridad de su red, la más extensa del país.

Para Arcos Dorados, la operación abre una nueva vía de expansión en un mercado donde las ubicaciones de alto tráfico son cada vez más valoradas. La compañía busca ampliar su presencia más allá de los formatos tradicionales y aprovechar el flujo de clientes que circula diariamente por las estaciones de servicio.

La movida también refleja una tendencia global dentro de la industria energética. A medida que la transición energética y la electrificación del transporte plantean desafíos para el negocio tradicional de los combustibles, las petroleras buscan fortalecer fuentes alternativas de ingresos a través del retail, la gastronomía y los servicios de conveniencia. En ese escenario, YPF apuesta a que sus estaciones se conviertan en plataformas de consumo capaces de generar valor más allá del surtidor.