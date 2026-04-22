Entel anuncia inversiones por US$ 221 millones en Perú para fortalecer su red 4G y expandir su negocio de Internet hogar
Según lo informado por la compañía chilena, el anuncio tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura y elevar la experiencia del cliente.
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En la Junta General de Accionistas realizada en Santiago de Chile, la operadora de telecomunicaciones Entel anunció una inversión por US$ 221 millones en Perú destinada a fortalecer su red 4G y expandir su negocio de Internet hogar en el mercado andino.
De acuerdo con lo informado por la firma de origen chileno, la estrategia contemplará dichos objetivos con el fin de mejorar la calidad del servicio, ampliar la cobertura y elevar la experiencia del cliente.
Antonio Büchi, CEO de Entel, señaló que la compañía está "en una etapa de profundizar la red tanto en Perú como en Chile”.
De los US$ 221 millones destinados a la nación andina, aproximadamente US$ 178 millones se asignarán a la red móvil, US$ 21 millones al negocio de internet hogar con fibra óptica -segmento que ha registrado un crecimiento sostenido- y US$ 22 millones al negocio empresarial y mayorista.
En esa línea, el ejecutivo precisó que el plan de inversión “no será afectado por la política” y destacó la alianza con Wi-Net, que ha permitido ampliar el acceso a internet de alta velocidad a más de 3,7 millones de hogares y empresas en Lima, Callao y otras ciudades del país.
“Tiene muchas ventajas porque dejamos de invertir en la red y accedemos a más clientes”, enfatizó Büchi.
Asimismo, celebró la alianza con Starlink, la cual le permitió lanzar en diciembre de 2025 el servicio de conexión satelital directa al celular (D2C). En un inicio, este servicio ofrecía solo mensajería SMS, pero hace un mes incorporó el uso de WhatsApp y otras aplicaciones como Google Maps, X, AccuWeather y AllTrails, incluso en zonas sin cobertura móvil terrestre.
El anuncio de inversiones hecho por la firma se sustentan en sus resultados. En 2025, Entel registró un crecimiento de 9,7% en ingresos y de 5,9% en Ebitda, impulsado por el desempeño de sus operaciones en Chile y Perú.
Hoy, la filial peruana ha ganado mayor peso dentro del grupo y ya representa el 33% del Ebitda consolidado.
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