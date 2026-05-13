Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF SUD Multilatinas
Multilatinas

Fallo contra aplicaciones de transporte en Argentina presiona al gobierno de Buenos Aires para regular la actividad

Ante la resolución que obliga a plataformas como Uber, Cabify y DiDi a cumplir exigencias similares a las aplicadas a taxis, los principales efectos inmediatos de la medida recaerían sobre el gobierno porteño.

Por: Karen Flores

Publicado: Miércoles 13 de mayo de 2026 a las 18:12 hrs.

Karen Flores Argentina Uber Didi Cabify fallo economía internacional regulador transporte internacional empresas
<p>Fallo contra aplicaciones de transporte en Argentina presiona al gobierno de Buenos Aires para regular la actividad</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Filial de pagos de Banco de Chile estrena nuevo gerente general y exCEO arriba a Itaú
2
Economía y Política

Escala polémica por patrimonio de ministra Lincolao y oposición anuncia ofensiva fiscalizadora
3
Señal DF

Informe preliminar de auditoría interna de Codelco arroja incumplimientos que llevaron a sobreestimar la producción de diciembre de 2025
4
Empresas

Presidente del TDLC endurece alerta por recortes presupuestarios: "El papel de Chile como referente en materia de competencia en la región se ve reducido"
5
Economía y Política

¿Queda más o menos atractiva para los extranjeros? Los cambios que aplicó Hacienda a la discutida invariabilidad tributaria
6
Mercados

IPSA se hunde más de 2%, pierde los 10.400 puntos y anota peor desempeño a nivel global tras fuerte aumento de inflación mayorista en EEUU
7
Mercados

Dólar se hunde casi $ 10 al cierre tras nuevo récord del cobre y pese a sorpresa al alza en precios al productor de EEUU
8
Empresas

Dueño mayoritario de Movistar Arena y Metro proyectan levantar un nuevo centro de eventos sobre la estación Ñuñoa
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete