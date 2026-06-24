La fiebre mundialera se toma Mercado Libre: 4,7 millones de búsquedas en América Latina

El álbum y las láminas Panini fueron los productos más buscados en la plataforma durante mayo, con 105 búsquedas por minuto en la región.

Con el inicio del Mundial 2026, Mercado Libre dio a conocer los datos de búsqueda de su plataforma durante mayo, mes previo al torneo. Según la compañía, los productos Panini 2026, álbumes y sobres con láminas, acumularon 4,7 millones de búsquedas en América Latina, convirtiéndose en el ítem mundialista más demandado de la plataforma, con un promedio de 105 búsquedas por minuto.

Si bien Chile no participará del Mundial 2026, la compañía registró un aumento en la compra de artículos asociados al evento deportivo.

“En la previa del Mundial, Mercado Libre registró un comportamiento destacado en Chile. El país se posicionó entre los mercados más activos de la región en búsquedas de productos mundialeros e, incluso, las ventas de televisores mostraron un alza significativa de 40% en comparación con la misma semana de 2025. Son dos indicadores que reflejan cómo el comercio electrónico responde a un evento de esta magnitud, incluso en mercados donde la selección no participa del torneo", señaló la directora comercial Marketplace Chile de Mercado Libre, Camila Cembrano.

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Búsquedas en la región

A nive de América Latina, México concentró el 64% de todas las búsquedas de productos Panini, con tres millones de búsquedas por álbumes y sobres. El país anfitrión del mundial también lideró la demanda por la camiseta de su selección, con 411 mil búsquedas.

En Brasil, el mayor interés estuvo en la pelota oficial Adidas Trionda, que registró 163 mil búsquedas. Además, Mercado Libre lanzó en ese mercado una lámina dorada exclusiva de su embajador Neymar Jr., que se agotó en menos de dos horas y se convirtió en el producto más vendido de la jornada.

Colombia registró más de 627 mil búsquedas combinadas entre álbumes, sobres y cajas de sobres Panini. También se ubicó entre los países con mayor demanda por la camiseta de su selección, con 93 mil búsquedas.

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Una de las sorpresas del reporte fue Uruguay. "El país más pequeño de la región resultó ser el de mayor consumo per cápita del álbum y laminas Panini, con 323 mil búsquedas totales. Lo mismo ocurrió con la camiseta: Uruguay lideró las búsquedas per cápita a nivel regional".

En Ecuador, las búsquedas de proyectores superaron a las de televisores, mientras que los parlantes ingresaron al top 15 de productos mundialistas más buscados.

En Argentina, los televisores, proyectores y tablas para asados estuvieron entre los productos más buscados y comprados. A ellos se sumaron la bandera, con 73 mil búsquedas, y la camiseta de la selección, con 53,4 mil consultas.