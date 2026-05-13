Operadores móviles en México se “blindan” para no quedarse sin señal en el Mundial de Fútbol de 2026

Telcel, AT&T y Altán Redes utilizarán un espectro radioeléctrico de forma temporal con el objetivo de reforzar la conectividad móvil y evitar congestiones en las zonas que concentrarán a millones de aficionados durante el torneo.

Tres operadores móviles en México utilizarán un espectro radioeléctrico de forma temporal de cara al Mundial de Fútbol de 2026 con el objetivo de reforzar la conectividad móvil y evitar congestiones en las zonas que concentrarán a millones de aficionados durante el torneo.

La medida fue autorizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para Telcel -filial de América Móvil-, la estadounidense AT&T y Altán Redes -aliado de infraestructura de Movistar en México-, a fin de ampliar la capacidad de transmisión de datos y fortalecer la cobertura en estadios, corredores turísticos, aeropuertos, zonas hoteleras y otros espacios de alta concentración de visitantes.

“El Pleno de la CRT otorgó tres autorizaciones a operadores móviles, que se encuentran desplegando infraestructura para aprovechar el espectro y garantizar conectividad ante la alta demanda de tráfico de datos”, señaló el organismo a través de un comunicado.

De acuerdo con lo informado, las bandas autorizadas temporalmente incluyen frecuencias de 600 MHz, 1,9 GHz, 2,5 GHz y 3,3 a 3,6 GHz, consideradas estratégicas para ampliar velocidad de navegación, cobertura y capacidad de conexión simultánea.

“Con estas acciones, la CRT establece reglas claras para que las compañías móviles se anticipen a patrones de demanda altamente variables y optimicen su infraestructura de redes para utilizar las bandas autorizadas por la Comisión”, agregó el organismo.