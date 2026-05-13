Operadores móviles en México se “blindan” para no quedarse sin señal en el Mundial de Fútbol de 2026
Telcel, AT&T y Altán Redes utilizarán un espectro radioeléctrico de forma temporal con el objetivo de reforzar la conectividad móvil y evitar congestiones en las zonas que concentrarán a millones de aficionados durante el torneo.
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Tres operadores móviles en México utilizarán un espectro radioeléctrico de forma temporal de cara al Mundial de Fútbol de 2026 con el objetivo de reforzar la conectividad móvil y evitar congestiones en las zonas que concentrarán a millones de aficionados durante el torneo.
La medida fue autorizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para Telcel -filial de América Móvil-, la estadounidense AT&T y Altán Redes -aliado de infraestructura de Movistar en México-, a fin de ampliar la capacidad de transmisión de datos y fortalecer la cobertura en estadios, corredores turísticos, aeropuertos, zonas hoteleras y otros espacios de alta concentración de visitantes.
“El Pleno de la CRT otorgó tres autorizaciones a operadores móviles, que se encuentran desplegando infraestructura para aprovechar el espectro y garantizar conectividad ante la alta demanda de tráfico de datos”, señaló el organismo a través de un comunicado.
De acuerdo con lo informado, las bandas autorizadas temporalmente incluyen frecuencias de 600 MHz, 1,9 GHz, 2,5 GHz y 3,3 a 3,6 GHz, consideradas estratégicas para ampliar velocidad de navegación, cobertura y capacidad de conexión simultánea.
“Con estas acciones, la CRT establece reglas claras para que las compañías móviles se anticipen a patrones de demanda altamente variables y optimicen su infraestructura de redes para utilizar las bandas autorizadas por la Comisión”, agregó el organismo.
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