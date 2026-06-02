Tras reforma laboral en México: colombiana Rappi pagará utilidades a casi el 30% de sus repartidores
De acuerdo con la firma de origen colombiano, el beneficio será entregado a quienes hayan acumulado más de 288 horas efectivamente laboradas, así como establece la legislación vigente.
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La reforma laboral de México ya tiene sus primeros efectos. Seis meses después de su implementación en beneficio de las plataformas digitales, Rappi anunció que otorgará el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) correspondiente a 2025 a parte de su flota de repartidores en el país.
De acuerdo con lo informado por la compañía de origen colombiano, cerca del 30% de los repartidores afiliados accederán al beneficio, el cual será entregado a quienes hayan acumulado más de 288 horas efectivamente laboradas, así como establece la legislación vigente.
La firma señaló que que ya notificó a los repartidores que cumplen con los requisitos para recibir el pago, un aviso que fue enviado mediante sus canales oficiales internos.
Según Rappi, la distribución de los recursos se realizará de manera directa y transparente, y los depósitos serán realizados en las cuentas previamente registradas por los repartidores dentro de la plataforma “Soy Rappi”, respetando las fechas establecidas por la legislación laboral.
“En Rappi reconocemos que los repartidores son el motor de nuestra operación. El hecho de que una parte de nuestra flota activa reciba utilidades no solo es un acto de justicia económica, sino también un reflejo de la madurez y evolución que ha alcanzado nuestro negocio”, señaló Isabella Mariño Rivera, directora de Asuntos Públicos de Rappi México.
Mariño Rivera agregó que la empresa busca que su comunidad de repartidores “crezca” junto con la plataforma y consideró que este beneficio es “una prueba tangible” de ese compromiso.
Con este pago, Rappi se convierte en la única plataforma de delivery en realizar el reparto de utilidades a repartidores, como parte de la estrategia impulsada por el gobierno de México para fortalecer las condiciones laborales en el país.
Fundada en 2015, Rappi ya se encuentra presente en nueve países y más de 400 ciudades de la región. De acuerdo con datos dinfundidos por la firma, en México opera en 115 ciudades.
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