El café colombiano no logra recuperarse: producción cayó 10% en el primer semestre pese al repunte de junio
La cosecha alcanzó 5,58 millones de sacos, frente a los 6,21 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
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La producción de café en Colombia cerró el primer semestre de 2026 con una caída de 10%, según informó el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), Germán Bahamón.
Entre enero y junio, la producción alcanzó 5,58 millones de sacos, frente a los 6,21 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Sin embargo, el resultado semestral contrastó con el desempeño de junio, mes en que la producción llegó a 1,3 millones de sacos, frente a los 909 mil sacos registrados en junio de 2025, lo que representó un crecimiento de 43%.
Las exportaciones también retrocedieron. Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones acumuladas alcanzaron 5,23 millones de sacos, lo que implicó una caída de 18% frente a igual periodo el año pasado.
Bahamón afirmó que “la Federación consolidó su posición, alcanzando una participación del 22,8% de las exportaciones totales del país durante el año corrido”.
El ejecutivo agregó que “la principal preocupación para las familias cafeteras continúa siendo la fuerte revaluación del peso colombiano, su impacto sobre el ingreso del productor y el debilitamiento del aparato exportador”.
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