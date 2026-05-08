El IPC de abril sube con fuerza pero menos que lo esperado. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 1,3% en abril, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó algo menos que lo esperado tras el fuerte aumento de las gasolinas. Así, la inflación en 12 meses subió a un 4,0%. "Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vivienda y servicios básicos, y la disminución en la división de vestuario y calzado", dijo el INE en un comunicado.

Comité de Ministros destraba inversiones con luz verde a proyecto más antiguo en tramitación. El Comité de Ministros -que preside la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, con la participación de las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería- concluyó su cuarta sesión bajo la administración del Presidente José Antonio Kast, destrabando dos proyectos que suman más de US$ 200 millones de inversión.

Cómo cierra el dólar la semana. Pese a que hubo un choque de fuerzas entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 891,60 lo que implica una caída de $ 2,91 respecto al cierre del jueves. El cobre Comex escalaba 1,8% a US$ 6,29 por libra, mientras que el petróleo Brent cotizaba estable en la zona de US$ 100 por barril.