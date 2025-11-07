IPC de octubre sorprende sin variación y la inflación anual se modera. Sopresivas y muy buenas noticias por el lado de la inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación mensual en octubre, por debajo de las expectativas de los analistas, con lo que la inflación en 12 meses se moderó a un 3,4%, su menor registro desde abril de 2021.

Tasa de interés de créditos hipotecarios llega a su menor nivel en casi cuatro años. La tasa de interés promedio de créditos de viviendas a más de tres años en UF, en octubre de este año, fue de 4,16%, es decir, su menor nivel desde diciembre 2021, cuando alcanzó una tasa de 4%, o en 46 meses, según informó el Banco Central.

¿Cómo termina el dólar la semana? Mientras en Chile, las miradas se clavan en la nula variación de los precios al consumidor, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 948,60 lo que implica un alza de $ 4,91 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el cobre subía 0,6% a US$ 4,87 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.