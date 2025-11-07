Lo que debes saber a esta hora de la tarde
IPC sin variación + Tasa de hipotecarios a su menor nivel + Dólar al alza
Noticias destacadas
IPC de octubre sorprende sin variación y la inflación anual se modera. Sopresivas y muy buenas noticias por el lado de la inflación. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este viernes que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no tuvo variación mensual en octubre, por debajo de las expectativas de los analistas, con lo que la inflación en 12 meses se moderó a un 3,4%, su menor registro desde abril de 2021.
Tasa de interés de créditos hipotecarios llega a su menor nivel en casi cuatro años. La tasa de interés promedio de créditos de viviendas a más de tres años en UF, en octubre de este año, fue de 4,16%, es decir, su menor nivel desde diciembre 2021, cuando alcanzó una tasa de 4%, o en 46 meses, según informó el Banco Central.
¿Cómo termina el dólar la semana? Mientras en Chile, las miradas se clavan en la nula variación de los precios al consumidor, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 948,60 lo que implica un alza de $ 4,91 respecto al cierre del jueves. Por su parte, el cobre subía 0,6% a US$ 4,87 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.
- Los polos inmobiliarios/turísticos en regiones: desde Huentelauquén a Cerro Castillo
- Supermercados regionales: la pelea que dan pequeñas cadenas a gigantes como Walmart y Cencosud
- El lujo chileno no busca ser Dubái: por qué los turistas premium eligen los paisajes por sobre los rascacielos
- ¿Qué implica ser una fintech fuera de Santiago? Seis relatos en primera persona
- Desde la spirulina de Tarapacá al vodka de Aysén: las otras exportaciones chilenas
- 3 propuestas de los presidenciables para cambiarle el rostro a las regiones
- La ambición de cuatro empresas de transformar a Arica en la capital mundial de Omega-3
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete