¿Se posterga el reavalúo de propiedades en 2026? Un difícil tránsito enfrenta la reforma tributaria del Gobierno, pues el texto se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara y aún no muestra avances. El SII está trabajando en cambios metodológicos para el cálculo de las contribuciones, mientras que en el Congreso se abre la opción de separar el proyecto o incluir la postergación como una indicación en la ley de Presupuestos.

Hasta 25% más podría subir el IPSA si la derecha gana las legislativas. Un reciente informe de Unholster, que proyectó que por primera vez en al menos siete décadas el control del Congreso quedará en manos de la derecha puso en marcha las calculadoras del mercado. El gerente de Research Renta Variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, indicó bajo el contexto descrito, el índice podría alcanzar los 11.200 puntos a fines de 2026.

La incertidumbre del dólar. Mientras los precios del cobre reanudan su escalada, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 950,20 lo que implica una caída de $ 0,80 respecto al cierre del miércoles. En la Bolsa de Metales de Londres (LME) el futuro de cobre subía 1,7% hasta los US$ 4,92 la libra, un máximo desde mayo de 2024, y está muy cerca de alcanzar su récord.