¿Se posterga el reavalúo de propiedades en 2026? Un difícil tránsito enfrenta la reforma tributaria del Gobierno, pues el texto se encuentra en la Comisión de Hacienda de la Cámara y aún no muestra avances. El SII está trabajando en cambios metodológicos para el cálculo de las contribuciones, mientras que en el Congreso se abre la opción de separar el proyecto o incluir la postergación como una indicación en la ley de Presupuestos.
Hasta 25% más podría subir el IPSA si la derecha gana las legislativas. Un reciente informe de Unholster, que proyectó que por primera vez en al menos siete décadas el control del Congreso quedará en manos de la derecha puso en marcha las calculadoras del mercado. El gerente de Research Renta Variable de Credicorp Capital, Rodrigo Godoy, indicó bajo el contexto descrito, el índice podría alcanzar los 11.200 puntos a fines de 2026.
La incertidumbre del dólar. Mientras los precios del cobre reanudan su escalada, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 950,20 lo que implica una caída de $ 0,80 respecto al cierre del miércoles. En la Bolsa de Metales de Londres (LME) el futuro de cobre subía 1,7% hasta los US$ 4,92 la libra, un máximo desde mayo de 2024, y está muy cerca de alcanzar su récord.
- Huelga en Los Pelambres: ante inminente inicio, empresa y sindicatos de minera de los Luksic logran extensión de mediación hasta las 23:59 de este jueves
- Telefónica Chile admite lo que todo el mercado ya sabía: "se han recibido diversas manifestaciones de interés no vinculantes" por la empresa
- Continúa la venta de acciones de Falabella: Giorgianna Cúneo vende papeles del retailer por $ 165 millones
- El guardián de la fortuna de Cristiano Ronaldo que le ayuda a invertir y proteger su inmenso patrimonio
- El "wellness" es la nueva vida nocturna
- Los cinco hoteles chilenos que fueron destacados entre los mejores de Sudamérica
- Todos contra el cambio climático: Chile se prepara para cumplir con nueva exigencia de la UE para cuidar los bosques
Laboratorio GSK apunta la ineficiencia en gasto en salud en Chile como la valla para acceder a tratamientos de alto costo
La principal ejecutiva de la farmacéutica en la región planteó que con los $300 mil millones de ahorro por una mayor fiscalización de licencias médicas, se podrían duplicar algunas coberturas.
Alicia Hernández, inversionista de Sustainable Ocean Alliance y Seabird ventures: “El marco regulatorio en Chile es un incentivo para los inversionistas en climatech”
Durante la gira de ProChile en San Francisco, la inversionista mexicana explicó cómo operan los fondos evergreen y Seabirds y afirmó que el negacionismo climático en EEUU abre oportunidades para que se invierta en startups en otras regiones, como Latinoamérica.
Más empleo a tiempo parcial y el efecto de los hijos: cómo ha evolucionado la participación de las mujeres en el mercado laboral
Según la última edición del “Zoom de Género”, que elabora el OCEC-UDP, ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago, las mujeres de menores recursos han ganado presencia laboral, pero en posiciones más precarias.
Fondo de Sembrador y LarrainVial negocia venta de campo a sociedad relacionada con la familia González Folatre
Se trataría de una sociedad de un miembro de la segunda generación de la familia. También busca comprar la cosecha de otro cultivo del vehículo por un total de US$ 2,6 millones.
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
