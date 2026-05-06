Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Doble Click
Doble Click

Lo que debes saber a esta hora de la tarde

Aprueban Línea 8 del Metro + Sólo Fondo E retrocede en abril + Dólar se hunde

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 15:01 hrs.

dólar hoy Doble Click Metro AFP
<p>Lo que debes saber a esta hora de la tarde</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

Minvu caduca todos los contratos de constructora española y cobrará boletas de garantía tras abandono de obras en cuatro regiones
2
Regiones

Reconocido empresario de Temuco enfrenta más de 17 años de presidio acusado de vaciar su patrimonio para evitar el pago a sus acreedores
3
Economía y Política

Consejo Fiscal ve riesgos del proyecto de reactivación: dice que se requerirán nuevas medidas de financiamiento para evitar un mayor deterioro de arcas públicas
4
Empresas

Dimiten dos directores de Sodimac: se van Gonzalo Rojas y Jaime García
5
Mercados

Dólar se hunde más de $ 10 a niveles de $ 895 al inicio de la tarde por expectativa sobre posible acuerdo de paz entre EEUU e Irán
6
Internacional

"Todo va sobre ruedas y ya veremos qué pasa"; Trump afirma que la guerra podría terminar si Irán acepta una propuesta de paz que analiza Teherán
7
Mercados

IPSA sube con fuerza mientras Latam se dispara casi 9% tras resultados de la aerolínea y posible acuerdo de paz en Medio Oriente
8
Empresas

Autoridad ambiental aprueba Línea 8 del Metro que involucra US$ 1.900 millones de inversión
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete