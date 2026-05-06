Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Aprueban Línea 8 del Metro + Sólo Fondo E retrocede en abril + Dólar se hunde
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Autoridad ambiental aprueba Línea 8 del Metro. Por unanimidad, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó la Línea 8 del Metro de Santiago, iniciativa que involucra una inversión de US$ 1.900 millones. La obra consiste en la construcción y operación de la nueva Línea 8 del Metro de Santiago, beneficiando a una población estimada de 1,9 millones de habitantes. Este trazado considera una longitud aproximada de 18,5 kilómetros.
Pensiones: fondo E es el único que retrocede en abril. Todos los fondos de pensiones tuvieron un buen rendimiento en abril, excepto el E, el más conservador del sistema, que registró una baja real de 1,2% en el mes. ¿El motivo? Según informó la Superintendencia de Pensiones, el mal desempeño del selectivo se debió a las pérdidas de inversiones en instrumentos de renta fija, tanto nacional como extranjeros.
Cómo reaccionó hoy el dólar. Ante la posibilidad del término de dos meses de conflicto en el golfo Pérsico, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 892,83 lo que implica un retroceso de $ 12,93 respecto al cierre del martes. El petróleo Brent se hundía 7% a US$ 102 el barril y el cobre Comex se disparaba 3,4% a US$ 6,19 por libra.
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