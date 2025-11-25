Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Avalúo fiscal más caro de Chile + Suben ganancias de ILC + Dólar cae
El avalúo fiscal más caro de Chile. Un procedimiento judicial impulsado por el estudio Guzmán & González obligó al Servicio de Impuestos Internos a rehacer la tasación del macrolote donde opera la Zona Franca de Iquique (Zofri), luego de que los tribunales determinaran que el organismo nunca valoró el terreno como una unidad, pese a que la normativa así lo exige. En el reavalúo de 2022, cuando el servicio fijó un avalúo fiscal de $932 mil millones de pesos. Sólo el terreno fue valorado en $ 364 mil millones, cifra que convirtió a Zofri en el avalúo más alto del país y levantó las alertas.
Ganancias de ILC suben 68% al tercer trimestre y superan los $ 186 mil millones. Inversiones La Construcción (ILC) -el holding ligado a la Cámara Chilena de la Construcción (ILC)- registró una utilidad de $186.449 millones a septiembre, lo que se tradujo en un crecimiento de 68% respecto de las ganancias de los primeros nueve meses de 2024.
Las sorpresas del dólar. Después de que una serie de datos rezagados confirmaran el enfriamiento económico de Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 935,91lo que implica una caída de $ 4,06 respecto del cierre del lunes. Y los precios del cobre subían alrededor de 0,8%, un plus para el peso chileno.
